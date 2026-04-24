Leapmotor debutta al Salone di Pechino 2026 con la nuova B05 Ultra e sbarca in Europa

Leapmotor ha scelto il Salone dell'Auto di Pechino 2026 per svelare al mondo la sua offensiva tecnologica, segnando un nuovo capitolo nel settore della mobilità elettrica globale. Una nuova risposta al mondo - L'ulteriore progresso di Leapmotor, questo il tema della conferenza stampa che ha visto la presenza di oltre 100 testate internazionali, testimonianza della crescente influenza del marchio e dei suoi ambiziosi progetti di espansione.

Il momento clou dell'evento è stato il debutto mondiale della nuovissima Lafa5 (denominata globalmente B05) Ultra. Questa raffinata coupé sportiva, destinata al mercato cinese, si caratterizza per prestazioni di alto livello con accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 5 secondi, esclusivi kit aerodinamici di serie, il massaggio dei sedili PWM a 8 punti, doppio chipset Qualcomm 8650 + 8295 e guida assistita avanzata con navigazione urbana. Il design esterno rinnovato, la tecnologia a bordo e il comfort superiore puntano a conquistare i giovani appassionati di auto.

Leapmotor continua a consolidare la sua posizione a livello globale, con risultati significativi negli ultimi anni. Nel 2025 l'azienda ha consegnato circa 600.000 veicoli a livello mondiale raggiungendo per la prima volta la redditività annuale, mentre nel primo trimestre del 2026 le consegne hanno superato le 110.000 unità, di cui oltre 40.000 destinate all'estero, stabilendo nuovi record all'interno della strategia globale dell'azienda.

Per il mercato europeo, Leapmotor segue una strategia graduale che abbina modelli di punta, prezzi competitivi e facilità d'accesso. Proprio al Salone di Pechino il brand ha annunciato l'arrivo in Europa della B05 c-hatchback, la sua prima sportiva elettrica per il vecchio continente, un modello che promette uno stile deciso, prestazioni brillanti e grande versatilità d'uso quotidiano senza rinunciare a comfort ed efficienza. La B05 si rivolge ai clienti che apprezzano la differenza e la tecnologia più avanzata nella mobilità sostenibile.

Dal 23 aprile è possibile ordinare la Leapmotor B05 nei principali mercati europei, compresa l'Italia, con prezzi a partire da 26.900 euro. Inoltre, per il lancio italiano, è stata riservata un'offerta esclusiva: rottamando o permutando un veicolo, i primi clienti possono mettersi al volante della B05 a soli 22.900 euro, garantendo così un accesso privilegiato all'elettrico sportivo.

Al Salone dell'Auto di Pechino, Leapmotor espone anche l'intera gamma, dalla B03X alla serie B e C fino ai modelli top D19 e D99. L'offerta spazia da berline e SUV a monovolume, con propulsori 100% elettrici e versioni a autonomia estesa. La presenza di una gamma così completa sottolinea la forza di Leapmotor nell'innovazione autonoma e nell'evoluzione costante della propria proposta di mobilità.