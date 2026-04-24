BYD sorprende alla Milano Design Week con l'ironia della Dolphin Surf

BYD porta ironia alla Milano Design Week ribaltando gli stereotipi sulle auto elettriche con la Dolphin Surf e un video che trasforma lo scetticismo in valore.

In occasione della Milano Design Week 2026, BYD sceglie una strada inedita per raccontare la mobilità del futuro: trasformare le critiche in un potente strumento creativo. Il risultato è una campagna ad alto impatto che unisce ironia, tecnologia e coinvolgimento social, realizzata in collaborazione con Haier.

Il concept nasce da uno dei commenti più frequenti rivolti alle auto elettriche: “Non vogliamo le lavatrici”. Una provocazione che il brand ribalta con intelligenza, mettendo in scena un video virale in cui una BYD Dolphin Surf alimenta realmente una lavatrice, trasformando lo scetticismo in dimostrazione concreta di innovazione.

Al centro dell’attivazione c’è la tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), che consente al veicolo di funzionare come fonte di energia per dispositivi esterni. Non più solo mezzo di trasporto, ma vera e propria piattaforma energetica intelligente, capace di interagire con l’ambiente domestico e urbano.

Durante l’evento milanese, fino al 26 aprile, una BYD Dolphin Surf è protagonista all’interno dello spazio Haier, dove dimostra quotidianamente questa funzionalità alimentando elettrodomestici reali. Un’esperienza concreta che ridefinisce il concetto stesso di mobilità elettrica, ampliandolo oltre la semplice sostenibilità.

BYD non si limita a rispondere ai detrattori, ma li coinvolge direttamente nel processo creativo. I commenti critici diventano contenuti, senza filtri, generando una narrazione autentica e contemporanea. I risultati confermano l’efficacia della strategia: oltre 100.000 visualizzazioni in un solo giorno, con una forte diffusione organica e un elevato tasso di engagement.

Questo approccio segna un cambio di paradigma nella comunicazione automotive, dove il brand si espone con ironia e trasparenza, rafforzando il proprio posizionamento come player innovativo e culturalmente rilevante.

Con questa campagna, BYD dimostra che l’innovazione non è solo tecnologia, ma anche linguaggio. E quando l’ironia incontra l’ingegneria, il risultato è una nuova energia capace di conquistare il pubblico.