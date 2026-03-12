Connect with us

Hyundai lancia Online Map Downloads: mappe sempre aggiornate per una guida più sicura

Hyundai introduce una nuova funzionalità destinata a migliorare significativamente l’esperienza di navigazione a bordo dei propri veicoli. Si chiama Online Map Downloads ed è disponibile da subito su tutti i modelli Hyundai dotati di Connected Car Navigation Cockpit (ccNC). Si tratta di un sistema evoluto che consente di mantenere le mappe di navigazione costantemente aggiornate grazie a download automatici e intelligenti dei dati, garantendo così una maggiore precisione e praticità per i conducenti.

La nuova soluzione sviluppata da Hyundai Connected Mobility assicura una disponibilità molto più rapida delle informazioni cartografiche aggiornate, comprese nuove strade, modifiche alla viabilità e limiti di velocità locali. Con cicli di download mensili e aggiornamenti Over-the-Air (OTA), il navigatore del veicolo riceve automaticamente i nuovi dati senza richiedere alcun intervento da parte dell’utente.

In passato, spiegano dall’azienda, gli aggiornamenti delle mappe venivano effettuati a cadenze più ampie e attraverso pacchetti software di grandi dimensioni. Oggi, invece, Online Map Downloads adotta un approccio basato su aggiornamenti mirati: durante la guida, il sistema scarica in background soltanto le porzioni di mappa realmente necessarie, rendendole operative già al successivo riavvio del veicolo.

Grazie a questa tecnologia, Hyundai offre ai propri clienti l’opportunità di viaggiare con dati sempre attuali, incrementando la sicurezza e la qualità dell’esperienza di guida. “Con il nostro servizio di Online Map Downloads, ribadiamo i valori che ci guidano”, afferma Markus Welz, CEO di Hyundai Connected Mobility. “Il nostro obiettivo è offrire soluzioni intelligenti progettate per integrarsi perfettamente nella vita delle persone. Fornire aggiornamenti delle mappe più leggeri e basati sui luoghi in cui le persone navigano più frequentemente rende i nostri servizi più utili e semplici da utilizzare, riducendo al contempo le dimensioni degli aggiornamenti.”

A partire da marzo, il servizio sarà introdotto tramite aggiornamenti OTA su tutti i modelli Hyundai equipaggiati con il più recente sistema di infotainment ccNC. Tra questi figurano le nuove generazioni di KONA, TUCSON, SANTA FE, IONIQ 5, IONIQ 5 N e IONIQ 9, insieme ai futuri modelli IONIQ 6 e IONIQ 6 N. Per usufruire del servizio sono necessari un abbonamento Bluelink PRO attivo e l’app MyHyundai.

Con il lancio di Online Map Downloads, Hyundai consolida il proprio impegno verso lo sviluppo di servizi digitali intelligenti, capaci di integrarsi nella quotidianità delle persone e al tempo stesso semplificare la gestione del veicolo. L’innovazione sottolinea la visione del marchio racchiusa nel motto “Progress for Humanity”, orientata a fornire soluzioni di mobilità sempre più connesse, sostenibili e user-friendly.

Fondata nel 1967, la casa automobilistica coreana è oggi uno dei protagonisti globali del settore, con oltre 120mila dipendenti e una presenza industriale e commerciale diffusa in tutto il mondo. In Europa, Hyundai si avvale di due stabilimenti produttivi in Repubblica Ceca e Turchia, con una capacità complessiva di 600mila vetture l’anno. Secondo la classifica “Best Global Brands 2025” di Interbrand, il marchio si colloca al 30° posto con un valore di 24,6 miliardi di dollari, in crescita del 7% rispetto all’anno precedente.

In Italia, dove Hyundai detiene oltre il 3% del mercato automobilistico e dispone di una rete di 130 concessionarie, tutte le vetture vengono offerte con la garanzia 5 anni a chilometraggio illimitato. Con l’introduzione di Online Map Downloads, il costruttore conferma ancora una volta la propria capacità di combinare tecnologia e attenzione al cliente, proseguendo nel suo cammino verso una mobilità sempre più smart e connessa.

