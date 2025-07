Hyundai lancia TUCSON e KONA in versione autocarro N1

In un’epoca in cui la flessibilità e la sostenibilità sono requisiti imprescindibili per la mobilità professionale, Hyundai introduce l’omologazione N1 per i modelli SUV TUCSON e KONA, offrendo una nuova opportunità alle aziende e ai professionisti che desiderano un mezzo di trasporto efficiente, versatile e in linea con le normative fiscali. La configurazione autocarro N1 consente infatti di beneficiare delle agevolazioni previste per i veicoli a uso strumentale, mantenendo al contempo le caratteristiche distintive dell’esperienza Hyundai.

TUCSON e KONA diventano autocarri senza rinunciare ai 5 posti, al comfort e alla tecnologia di bordo. Grazie a un’accurata ingegnerizzazione, il kit di conversione non prevede griglie fisse o modifiche permanenti all’abitacolo: i componenti sono installati nel vano bagagli, facilmente rimovibili e progettati per integrarsi perfettamente con l’architettura originale del veicolo. Questo consente ai due modelli SUV di mantenere la piena abitabilità e versatilità, offrendo un’esperienza di guida che resta fedele ai valori del marchio.

La gamma di motorizzazioni disponibili per l’omologazione N1 è tra le più ampie del mercato, includendo versioni termiche, ibride e anche 100% elettriche. Per Hyundai TUCSON, l’omologazione è possibile su motori mild-hybrid a 48V, sia benzina che diesel, sul full hybrid da 215 CV (disponibile con trazione anteriore o integrale) e sulla versione plug-in hybrid da 253 CV a trazione anteriore. Hyundai KONA propone invece soluzioni con motori 1.0 T-GDI da 100 CV, 1.6 T-GDI da 138 CV, versioni mild-hybrid a 48V e l’efficiente full hybrid da 129 CV. Inoltre, KONA Electric in configurazione autocarro è disponibile sia con batteria da 48,6 kWh che da 64,8 kWh, portando la mobilità elettrica anche nel settore commerciale leggero.

Il kit di conversione, coperto da una garanzia di 60 mesi, è reversibile, permettendo di riportare il veicolo allo stato originale in qualsiasi momento. Questo dettaglio rende l’offerta Hyundai ancora più interessante per i clienti business che necessitano di soluzioni temporanee o evolutive per la loro flotta aziendale.

Con l’introduzione dell’omologazione N1 su due dei suoi modelli SUV più rappresentativi, Hyundai rafforza la propria offerta nel segmento B2B, combinando funzionalità, efficienza e design. TUCSON e KONA in versione autocarro sono già ordinabili presso la rete ufficiale Hyundai, pronte a rispondere alle nuove esigenze della mobilità professionale con soluzioni concrete, sostenibili e all’avanguardia.