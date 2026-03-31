Hyundai Motor Group domina i premi IIHS 2026 con 16 riconoscimenti per la sicurezza

Hyundai Motor Group conferma la propria leadership mondiale nel campo della sicurezza automobilistica ottenendo complessivamente 16 riconoscimenti ai premi 2026 Top Safety Pick dell’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Di questi, 15 sono classificazioni TOP SAFETY PICK+ (TSP+), il livello massimo previsto, e uno è TOP SAFETY PICK (TSP).

Un risultato che, secondo il gruppo, testimonia l’impegno costante nello sviluppo di veicoli sempre più sicuri e in grado di superare standard di sicurezza in continua evoluzione. “Hyundai Motor Group è leader ai premi IIHS Top Safety Pick 2026, con 16 riconoscimenti tra i brand Hyundai, Genesis e Kia. Questo risultato riflette la nostra costante attenzione allo sviluppo di veicoli sempre più sicuri e l’impegno dei nostri team nel garantire i più elevati livelli di protezione su tutta la gamma”, ha dichiarato Brian Latouf, President and Global Chief Safety and Quality Officer di Hyundai Motor Group.

Il marchio Hyundai si distingue con sette riconoscimenti, di cui sei TSP+ e uno TSP, a testimonianza del livello di protezione offerto dai suoi modelli sia in termini di sicurezza passiva che attiva. Tra i veicoli premiati figurano TUCSON, IONIQ 5, IONIQ 9, KONA, SANTA FE e SONATA, tutti TSP+, mentre la ELANTRA ottiene il titolo di TSP. Tutti questi modelli integrano di serie il pacchetto di tecnologie Hyundai SmartSense, che include soluzioni avanzate come Lane Keeping Assist, Driver Attention Warning, Forward Collision-Avoidance Assist e High Beam Assist, contribuendo a una guida più consapevole e sicura.

Il marchio Genesis si conferma sinonimo di eccellenza con cinque riconoscimenti TSP+, ottenuti dai modelli GV70, Electrified GV70, GV60, G80 (prodotta dopo giugno 2025) e GV80. Alla base di questi risultati si trovano tecnologie integrate di sicurezza e assistenza alla guida di ultima generazione, come Forward Collision-Avoidance Assist, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist e sistemi airbag evoluti, pensati per ridurre il rischio di incidenti e offrire una protezione ottimale in ogni condizione di marcia.

Anche Kia contribuisce al successo del gruppo con quattro riconoscimenti TSP+. Tra i veicoli premiati si distinguono EV9, K4, SORENTO (modelli prodotti dopo settembre 2025) e SPORTAGE (modelli prodotti dopo maggio 2025), tutti equipaggiati con sistemi avanzati di assistenza alla guida capaci di rilevare pedoni, ciclisti e veicoli in arrivo agli incroci, garantendo così una sicurezza completa ed estesa.

I risultati pubblicati dall’IIHS si riferiscono ai modelli destinati al mercato statunitense, ma rappresentano un indicatore del livello di sicurezza dei veicoli Hyundai Motor Group a livello globale.

Per il 2026, l’IIHS ha introdotto criteri di valutazione ancora più rigorosi, ponendo un’attenzione particolare alla protezione dei passeggeri posteriori e all’efficacia dei sistemi di prevenzione degli incidenti. Per ottenere il titolo di TSP, le vetture devono conseguire risultati eccellenti nei principali test d’impatto – frontale a piccola sovrapposizione, frontale e laterale a sovrapposizione moderata – avere fari valutati almeno “accettabili” su tutte le versioni e disporre di sistemi di prevenzione delle collisioni frontali con prestazioni adeguate nei test con pedoni.

Il livello TSP+ richiede invece il massimo dei punteggi nei crash test e performance eccellenti dei sistemi di sicurezza attiva, sia nei test con pedoni sia nelle più recenti valutazioni veicolo-veicolo.

Con questi riconoscimenti, Hyundai Motor Group si conferma tra i protagonisti assoluti nella definizione dei nuovi standard di sicurezza dell’industria automobilistica, evidenziando il costante lavoro di ricerca e sviluppo volto a migliorare la protezione di occupanti e utenti della strada.