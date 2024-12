Hyundai Motor Group e Google: una collaborazione per l’innovazione nella mobilità

Hyundai Motor Group ha annunciato un’importante espansione della sua collaborazione con Google per offrire ai clienti esperienze di navigazione e infotainment di nuova generazione. Questa partnership rappresenta un passo avanti significativo nel settore dell’automotive, integrando tecnologie avanzate direttamente nei veicoli del Gruppo.

Grazie al sistema operativo Android Automotive (AAOS), i conducenti dei nuovi modelli Hyundai, Kia e Genesis potranno accedere a funzionalità intuitive e personalizzate. Un’importante novità è l’integrazione della Google Maps Platform, che permetterà di fornire informazioni aggiornate su 250 milioni di luoghi in tutto il mondo, direttamente dal sistema del veicolo.

Con l’implementazione dell’API Places di Google Maps Platform, la precisione della navigazione sarà notevolmente migliorata. Gli utenti avranno accesso a dettagli fondamentali come orari di apertura, numeri di contatto, valutazioni e recensioni. Queste informazioni, integrate nel sistema di bordo, renderanno i viaggi più semplici e informati. I primi a beneficiare di queste tecnologie saranno i conducenti Kia in Nord America, seguiti da una graduale espansione ai modelli Hyundai, Kia e Genesis a livello globale.

Oltre a migliorare l’esperienza di guida, questa collaborazione punta a consolidare la posizione di Hyundai nel settore della tecnologia Software-Defined Vehicle (SDV). L’adozione dell’ecosistema Android Automotive rappresenta una scelta strategica per offrire ai clienti funzionalità avanzate e una connettività senza precedenti.

La visione del Gruppo è chiara: guidare il mercato della mobilità del futuro. Per raggiungere questo obiettivo, Hyundai continuerà a collaborare con Google esplorando nuove soluzioni che combinano mobilità intelligente e intelligenza artificiale. Questo approccio innovativo non solo ridefinisce l’esperienza di guida, ma sottolinea anche l’impegno del Gruppo nel fornire tecnologie all’avanguardia per una mobilità sempre più connessa e sostenibile.