Hyundai Motor Group e NVIDIA: una collaborazione per l’AI nel settore automotive

Il 31 ottobre 2025 segna un nuovo capitolo nella partnership tra Hyundai Motor Group e NVIDIA, con l’annuncio della creazione di una fabbrica di intelligenza artificiale alimentata dall’infrastruttura AI di NVIDIA Blackwell in Corea del Sud. L’obiettivo principale di questa collaborazione è accelerare le innovazioni nel campo dei veicoli autonomi, delle fabbriche intelligenti e della robotica.

Hyundai e NVIDIA hanno unito le forze con il governo coreano per sviluppare l’industria dell’AI fisica. Con un investimento di circa 3 miliardi di dollari, questa iniziativa mira a stabilire un fiorente ecosistema di AI in Corea. Saranno creati il Physical AI Application Center di Hyundai e l’NVIDIA AI Technology Center, che rappresenteranno dei punti di riferimento per la crescita di nuovi talenti locali nell’AI.

Hyundai sta lavorando con NVIDIA per costruire una fabbrica AI che accelererà la formazione, la convalida e la diffusione di modelli di intelligenza artificiale per applicazioni di guida autonoma, fabbriche intelligenti e robotica. Grazie all’utilizzo di 50.000 GPU NVIDIA Blackwell, Hyundai prevede di integrare miglioramenti nei semiconduttori utilizzati nei dispositivi automobilistici.

Questa impresa collaborativa punta a trasformare le automobili e le fabbriche in un ecosistema unico, interconnesso e intelligente, sfruttando la potenza delle tecnologie NVIDIA. L’uso di piattaforme come NVIDIA Omniverse e Cosmos per la creazione di gemelli digitali e simulazioni ottimizzerà la produzione e la convalida del software AV in numerosi scenari di guida.

Hyundai Motor Group utilizzerà le piattaforme di elaborazione AI di NVIDIA per sostenere l’intelligenza artificiale fisica e la robotica. Queste tecnologie saranno fondamentali nello sviluppo di automobili e fabbriche di nuova generazione. Durante l’iniziativa, il gruppo cercherà anche di promuovere lo scambio dinamico con ingegneri di alta fama di NVIDIA per preparare una nuova generazione di talenti nel campo dell’intelligenza artificiale fisica.

Euisun Chung, Presidente Esecutivo di Hyundai Motor Group, ha dichiarato: “Stiamo entrando in una nuova era AI sia per la mobilità sia per le smart factories, pertanto intensificare il nostro rapporto con NVIDIA segna un passo in avanti fondamentale. Insieme, non solo stiamo sviluppando tecnologie avanzate, ma stiamo gettando le basi per un solido ecosistema di intelligenza artificiale in Corea.”

Hyundai Motor Group e NVIDIA sono convinti che l’intelligenza artificiale rivoluzionerà ogni aspetto dell’industria, dal design automobilistico alla produzione e alla guida autonoma. Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA, ha affermato: “Insieme a Hyundai Motor Group, stiamo costruendo automobili e stabilimenti che imprimeranno nuove forme al futuro della mobilità, un settore dal valore multimiliardario.”