Hyundai Motor Group guida il futuro dell’idrogeno al Global CEO Summit di Seoul

Hyundai Motor Group conferma la propria leadership nel campo dell’idrogeno ospitando e co-organizzando l’Hydrogen Council Global CEO Summit, in programma a Seoul dal 2 al 4 dicembre 2025. L’evento riunirà circa 200 tra CEO ed executive provenienti da quasi 100 aziende di tutto il mondo per discutere strategie e soluzioni capaci di accelerare la transizione verso un’economia sostenuta dall’idrogeno.

Il Summit sarà il primo grande evento internazionale organizzato con una mobilità alimentata al 100% a idrogeno, un risultato simbolico ma anche concreto nel promuovere tecnologie a emissioni zero. Hyundai fornirà una flotta composta da 50 SUV Hyundai NEXO fuel cell e da sei autobus a celle a combustibile UNIVERSE per garantire spostamenti sostenibili a tutti i partecipanti.

L’evento, che rappresenta una tappa fondamentale nel percorso globale dell’idrogeno, offrirà ai delegati un’esperienza diretta dell’ecosistema coreano della mobilità a idrogeno, con dimostrazioni e test drive dei veicoli NEXO e visite a infrastrutture chiave come la stazione di rifornimento dell’Assemblea Nazionale.

“Come co-presidente dell’Hydrogen Council, siamo onorati di ospitare il Global CEO Summit 2025 e orgogliosi di accogliere i leader internazionali in Corea del Sud, dove siamo lieti di mostrare la solidità e i progressi dell’industria coreana dell’idrogeno”, ha dichiarato Jaehoon Chang, Vice Chair di Hyundai Motor Group. “Questo Summit non solo evidenzia l’impegno del settore verso la tecnologia a idrogeno, ma rafforza anche la nostra volontà collettiva di trasformare la visione in azione. Con la crescita della domanda come prossima grande sfida, la collaborazione pubblico-privato sarà essenziale per realizzare il pieno potenziale dell’idrogeno nella prossima fase di scale-up.”

L’Hydrogen Council, nato al World Economic Forum di Davos nel 2017, è oggi l’iniziativa globale più importante dedicata alla promozione dell’idrogeno come vettore per la transizione energetica. Hyundai Motor Group, in qualità di co-presidente, riveste un ruolo chiave nella definizione delle priorità e delle politiche necessarie allo sviluppo dell’industria.

Durante il Summit, le discussioni saranno orientate verso la definizione di roadmap concrete per scalare progetti legati all’idrogeno, includendo temi cruciali come l’espansione delle infrastrutture, la standardizzazione e la crescita della domanda. Tra gli appuntamenti previsti, anche la presentazione di un video realizzato con un drone a idrogeno di Doosan Mobility Innovation, esempio della leadership tecnologica coreana, e la “Korea Market Session”, un confronto dedicato al mercato nazionale in collaborazione con le principali aziende locali.

Con il marchio HTWO, Hyundai Motor Group ha sviluppato una piattaforma interamente dedicata all’idrogeno che copre l’intera catena del valore, dalla produzione allo stoccaggio fino alle applicazioni finali. HTWO si evolve oggi come ecosistema aperto alla collaborazione e agli investimenti, consolidando l’impegno del Gruppo nella costruzione di un’economia dell’idrogeno sostenibile e globale.

Attraverso questo Summit, Hyundai Motor Group riafferma la propria visione: guidare il cambiamento verso una mobilità pulita e un futuro energetico fondato sull’idrogeno, dimostrando che la transizione non è solo possibile ma già in movimento.