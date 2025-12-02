Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Hyundai Motor Group guida il futuro dell’idrogeno al Global CEO Summit di Seoul

Published

Hyundai Motor Group conferma la propria leadership nel campo dell’idrogeno ospitando e co-organizzando l’Hydrogen Council Global CEO Summit, in programma a Seoul dal 2 al 4 dicembre 2025. L’evento riunirà circa 200 tra CEO ed executive provenienti da quasi 100 aziende di tutto il mondo per discutere strategie e soluzioni capaci di accelerare la transizione verso un’economia sostenuta dall’idrogeno.

Il Summit sarà il primo grande evento internazionale organizzato con una mobilità alimentata al 100% a idrogeno, un risultato simbolico ma anche concreto nel promuovere tecnologie a emissioni zero. Hyundai fornirà una flotta composta da 50 SUV Hyundai NEXO fuel cell e da sei autobus a celle a combustibile UNIVERSE per garantire spostamenti sostenibili a tutti i partecipanti.

L’evento, che rappresenta una tappa fondamentale nel percorso globale dell’idrogeno, offrirà ai delegati un’esperienza diretta dell’ecosistema coreano della mobilità a idrogeno, con dimostrazioni e test drive dei veicoli NEXO e visite a infrastrutture chiave come la stazione di rifornimento dell’Assemblea Nazionale.

“Come co-presidente dell’Hydrogen Council, siamo onorati di ospitare il Global CEO Summit 2025 e orgogliosi di accogliere i leader internazionali in Corea del Sud, dove siamo lieti di mostrare la solidità e i progressi dell’industria coreana dell’idrogeno”, ha dichiarato Jaehoon Chang, Vice Chair di Hyundai Motor Group. “Questo Summit non solo evidenzia l’impegno del settore verso la tecnologia a idrogeno, ma rafforza anche la nostra volontà collettiva di trasformare la visione in azione. Con la crescita della domanda come prossima grande sfida, la collaborazione pubblico-privato sarà essenziale per realizzare il pieno potenziale dell’idrogeno nella prossima fase di scale-up.”

L’Hydrogen Council, nato al World Economic Forum di Davos nel 2017, è oggi l’iniziativa globale più importante dedicata alla promozione dell’idrogeno come vettore per la transizione energetica. Hyundai Motor Group, in qualità di co-presidente, riveste un ruolo chiave nella definizione delle priorità e delle politiche necessarie allo sviluppo dell’industria.

Durante il Summit, le discussioni saranno orientate verso la definizione di roadmap concrete per scalare progetti legati all’idrogeno, includendo temi cruciali come l’espansione delle infrastrutture, la standardizzazione e la crescita della domanda. Tra gli appuntamenti previsti, anche la presentazione di un video realizzato con un drone a idrogeno di Doosan Mobility Innovation, esempio della leadership tecnologica coreana, e la “Korea Market Session”, un confronto dedicato al mercato nazionale in collaborazione con le principali aziende locali.

Con il marchio HTWO, Hyundai Motor Group ha sviluppato una piattaforma interamente dedicata all’idrogeno che copre l’intera catena del valore, dalla produzione allo stoccaggio fino alle applicazioni finali. HTWO si evolve oggi come ecosistema aperto alla collaborazione e agli investimenti, consolidando l’impegno del Gruppo nella costruzione di un’economia dell’idrogeno sostenibile e globale.

Attraverso questo Summit, Hyundai Motor Group riafferma la propria visione: guidare il cambiamento verso una mobilità pulita e un futuro energetico fondato sull’idrogeno, dimostrando che la transizione non è solo possibile ma già in movimento.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada
FUCK FROM NAPOLI

Moda

Saints Studio e Angelo Accardi lanciano “Fuck From Napoli”

Giochi

Nintendo porta la nuova Switch 2 e i suoi titoli di punta al festival EVO di Macerata

Spettacolo

LAKE SOUND PARK 2026: dopo Claudio Baglioni e Mannarino arriva FIORELLA MANNOIA

Spettacolo

FABRI FIBRA: da venerdì in radio “VIVO”

Giochi

Farming Simulator 25 introduce i giganti John Deere e Case IH nel nuovo aggiornamento gratuito

Spettacolo

Vasco Rossi celebra i 40 anni di “Cosa succede in città” con una nuova Rplay Edition

Motori

TORRES EVT: arriva in Italia il primo pick-up 100% elettrico del brand coreano KGM

Spettacolo

Marco Vergani, l’attore psicanalista che unisce arte e mente

Spettacolo

“Casa Perfetta”: Gianluca Torre torna con la seconda stagione del suo vodcast tra celebrità e rivelazioni domestiche

Giochi

PlayStationAdvent: la magia del Natale arriva ogni giorno su Instagram

Motori

Triumph Viper 400 all’asta per Save the Children

Motori

Renault celebra le 100.000 Renault 5 E-Tech Electric prodotte a Douai

Motori

Kia svela il teaser della nuova Seltos: design audace e debutto globale il 10 dicembre

Spettacolo

Pippo Pollina torna con “Fra guerra e pace”: un manifesto di poesia e impegno civile

Motori

Škoda: Elroq raggiunge quota 100.000 unità prodotte

Motori

Hyundai Motor Group guida il futuro dell’idrogeno al Global CEO Summit di Seoul

Motori

Honda CB125R 2026: la naked compatta si rinnova con stile e tecnologia

Motori

Il modello di serie Opel completamente elettrico più veloce: il nuovo Opel Mokka GSE

Sport

ACI lancia “X-Mas Gift”: sotto l’albero i biglietti per il GP di Monza 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

A bordo della Mazda CX-80, la prima sensazione è quella di trovarsi in una sorta salotto, più che su un grande sette posti tradizionale....

12 ore ago

Motori

TORRES EVT: arriva in Italia il primo pick-up 100% elettrico del brand coreano KGM

Il mercato italiano dei veicoli commerciali elettrici si arricchisce di una nuova proposta: KGM TORRES EVT, il primo pick-up completamente elettrico del marchio coreano....

15 ore ago

Motori

Triumph Viper 400 all’asta per Save the Children

Triumph Motorcycles Italia comunica che a partire dal 2 dicembre verra’ lanciata online l’asta dedicata alla showbike TRIUMPH VIPER 400, spettacolare “one/off” da collezione svelata ufficialmente...

18 ore ago

Motori

Renault celebra le 100.000 Renault 5 E-Tech Electric prodotte a Douai

La Manufacture Ampere ElectriCity di Douai raggiunge un traguardo destinato a restare nella storia industriale francese: in soli quindici mesi sono state prodotte 100.000...

18 ore ago