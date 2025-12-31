Hyundai Motor Group svela al CES 2026 la nuova era della robotica AI incentrata sull’uomo

Al CES 2026 di Las Vegas, Hyundai Motor Group ha presentato la sua visione per il futuro della robotica, delineando una strategia che unisce intelligenza artificiale, produzione e progresso umano sotto il tema “Partnering Human Progress”. La nuova roadmap segna un’evoluzione rispetto al concetto “Expanding Human Reach” del 2022, spostando il focus dall’hardware alla robotica basata su AI fisica e adattiva, progettata per assistere e collaborare con le persone nei contesti reali.

Al centro della strategia di Hyundai Motor Group vi è la robotica AI incentrata sull’uomo, che punta a creare un ecosistema industriale nel quale intelligenza artificiale e robot collaborano in modo armonioso con gli operatori, migliorando sicurezza, efficienza e qualità del lavoro. Il Gruppo ha identificato tre pilastri fondamentali: la cooperazione tra esseri umani e robot, l’integrazione della rete di valore del gruppo con Boston Dynamics e la collaborazione con leader mondiali come Google DeepMind e NVIDIA per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Tra i protagonisti della conferenza, la grande novità è stata la presentazione della versione commerciale del robot umanoide Atlas di Boston Dynamics. Progettato per ambienti industriali, Atlas rappresenta un passo decisivo verso la robotica collaborativa e flessibile. Dotato di 56 gradi di libertà, giunti rotanti e sensori tattili, può apprendere nuove attività in meno di un giorno, sollevare fino a 50 kg e operare in autonomia completa. Con un design resistente e lavabile, è stato sviluppato per lavorare fianco a fianco con gli esseri umani nei siti produttivi, riducendo il carico fisico e svolgendo compiti pericolosi o ripetitivi.

Hyundai punta a produrre in serie Atlas entro il 2028, partendo dall’impiego nella Hyundai Motor Group Metaplant America di Savannah, in Georgia. Da quel momento, le applicazioni si estenderanno gradualmente a compiti più complessi, come l’assemblaggio e la manutenzione. Il Gruppo stima che entro il 2030 i robot umanoidi diventeranno il segmento più ampio del mercato dell’intelligenza artificiale fisica.

La collaborazione con Boston Dynamics si estende anche alla creazione di una catena del valore End-to-End (E2E) della robotica AI, che coinvolge diverse affiliate del gruppo, tra cui Hyundai, Kia, Hyundai Mobis e Hyundai Glovis. Questa rete integrata sfrutta sistemi avanzati come il Robot Metaplant Application Center (RMAC) e la piattaforma Software-Defined Factory (SDF), ambienti basati sui dati che permettono un continuo miglioramento e riaddestramento dei robot.

Hyundai ha inoltre annunciato una partnership strategica con NVIDIA per accelerare lo sviluppo tecnologico dell’intelligenza artificiale fisica, con nuove infrastrutture produttive e l’obiettivo di raggiungere una capacità annua di 30.000 unità robotiche entro il 2028. Parallelamente, il Gruppo investirà oltre 125 miliardi di won in Corea e 26 miliardi di dollari negli Stati Uniti per potenziare la ricerca, la produzione e la commercializzazione della robotica basata su AI.

Un altro passo decisivo è la collaborazione tra Boston Dynamics e Google DeepMind, che mira a unire la robotica avanzata con i modelli di intelligenza artificiale generativa. L’obiettivo è sviluppare sistemi che consentano ai robot di percepire, ragionare, utilizzare strumenti e interagire in modo naturale con gli esseri umani. “Integrando le capacità di Boston Dynamics e Google DeepMind, stiamo compiendo un passo significativo verso la ridefinizione del paradigma futuro del settore”, ha dichiarato Zachary Jackowski, Vice President e General Manager di Atlas.

Al CES 2026 i visitatori hanno potuto vivere esperienze interattive presso lo stand Hyundai Motor Group, con dimostrazioni dal vivo dei robot Atlas, Spot e Stretch, oltre a prototipi del laboratorio Hyundai Robotics LAB come X-ble Shoulder, il sistema di ricarica automatica ACR e MobED, la piattaforma mobile premiata con il Best of Innovation Award. Non sono mancate le soluzioni di mobilità autonoma come l’IONIQ 5 Robotaxi e i robot per la logistica e la produzione collaborativa.

Con questa strategia, Hyundai Motor Group si posiziona come leader globale nella robotica AI fisica, promuovendo una visione in cui umani e robot lavorano insieme per un progresso condiviso. L’obiettivo non è sostituire l’uomo, ma liberarlo dalle attività più gravose, creando un futuro in cui collaborazione, sicurezza e innovazione convivono per migliorare la qualità della vita e la produttività industriale.