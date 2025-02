Hyundai partecipa come Official Car di Milan Loves Seoul

Hyundai conferma il proprio impegno nel mondo della moda e della sostenibilità partecipando come Official Car di Milan Loves Seoul, l’evento che torna alla Milano Fashion Week per celebrare la creatività e il design coreano. Dal 28 febbraio al 3 marzo 2025, Palazzo Bovara ospiterà una vetrina esclusiva dedicata ai designer emergenti di Italia e Corea, con il tema “Seoul Sense: sleek fashion, pure beauty“.

Grande protagonista della rassegna sarà INSTER, il nuovo city-SUV Hyundai che coniuga uno stile innovativo con una mobilità urbana sostenibile. Ultracompatto ma incredibilmente spazioso, il modello si distingue per un design futuristico e distintivo, pensato per chi cerca un’auto di carattere. Equipaggiato con un powertrain 100% elettrico, INSTER offre un’autonomia ai vertici della categoria e tecnologie all’avanguardia, rispondendo alle esigenze dei clienti italiani.

All’interno di Palazzo Bovara, Hyundai dedicherà a INSTER un percorso espositivo immersivo. Cuore dell’esperienza sarà la “Sala INSTER”, uno spazio personalizzato che interpreta la Korean Wave attraverso il design e il colore, arricchito da una speciale collezione di merchandising ispirata al modello.

Nel cortile dello storico palazzo, INSTER verrà esposta all’interno di un dome trasparente, offrendo ai visitatori un punto di osservazione privilegiato. L’esperienza culminerà nella Masterclass di sabato 1° marzo, un’occasione unica per scoprire il processo creativo dietro INSTER e il significato della collezione di merchandising, realizzata con materiali riciclati provenienti dai sedili dell’auto, tra cui un innovativo tessuto derivato da bottiglie di PET riciclate. Questo progetto testimonia l’impegno di Hyundai per la sostenibilità e l’economia circolare, trasformando i rifiuti in oggetti di design di alta qualità.

A completare l’esperienza, una photo opportunity personalizzata permetterà agli ospiti di immergersi nell’universo Hyundai e condividere la propria partecipazione sui social.

Da anni Hyundai promuove un dialogo tra l’industria automobilistica e la moda, con un focus su economia circolare e sostenibilità. Tra le iniziative più innovative c’è Re:Style, il progetto lanciato nel 2019 per creare un ponte tra il settore automotive e altri ambiti creativi, come moda, architettura e musica.

Nel 2023, il celebre designer Jeremy Scott ha collaborato con Hyundai per realizzare una collezione haute couture unica, utilizzando materiali di scarto come ruote, cinture di sicurezza, fanali posteriori e tergicristalli provenienti dai veicoli elettrici Hyundai. Un esempio visionario di come il design possa reinterpretare processi produttivi consolidati in chiave sostenibile.

Nel 2024, Hyundai ha portato la sostenibilità in passerella partecipando all’Amsterdam Fashion Week con Tempest Tides, una collezione realizzata interamente con materiali riciclati in collaborazione con MARTAN, brand specializzato in upcycling fashion. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso un’integrazione sempre più profonda tra il mondo automotive e il fashion system.

Con la visione “Progress for Humanity”, Hyundai punta a un futuro a zero emissioni, riducendo l’impatto ambientale lungo tutta la filiera produttiva. L’impegno del brand non si limita alla mobilità, ma si estende al design e alla moda, attraverso iniziative come Re:Style e collaborazioni prestigiose come quella con l’Amsterdam Fashion Week. Questi progetti promuovono l’upcycling e l’economia circolare, dimostrando come la sostenibilità possa essere un driver di innovazione e creatività.