Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Hyundai porta energia e innovazione alla “Zerowind Romeo e Giulietta Verona Half Marathon 2026”

Published

Un weekend di corsa, energia condivisa e mobilità sostenibile. Hyundai sarà Official Automotive Partner della Zerowind Romeo e Giulietta Verona Half Marathon 2026, accompagnando runner e pubblico in un’esperienza all’insegna di innovazione, partecipazione e spirito sportivo. L’evento, in programma il 15 febbraio a Verona, rappresenta una delle tappe podistiche più amate in Italia e un’occasione per il brand di ribadire il proprio impegno nel sostegno a iniziative che promuovono la connessione tra persone, territorio e progresso tecnologico.

La partecipazione di Hyundai si inserisce nel progetto pan-europeo “Run to Progress”, un percorso che lega il marchio coreano agli eventi di running di tutta Europa. Dopo il successo dello scorso anno, l’iniziativa continua ad accompagnare atleti e appassionati nel segno di valori condivisi: perseveranza, determinazione e responsabilità verso sé stessi e l’ambiente.

“Siamo orgogliosi di inaugurare il 2026 al fianco dei runner italiani con la Zerowind Romeo e Giulietta Verona Half Marathon, prima tappa del progetto ‘Run to Progress’. Un’iniziativa avviata lo scorso anno che ci ha permesso di affiancare le persone in esperienze autentiche di sport, energia e innovazione, dando concretezza ai valori che da sempre guidano Hyundai. Non vediamo l’ora di continuare questo percorso insieme agli atleti e al pubblico, passo dopo passo”.

Durante la manifestazione, Hyundai offrirà un ricco programma di attività esperienziali e interattive. Due INSTER Cross fungeranno da timekeeper ufficiali lungo il percorso, mentre presso il Pala AGSM AIM sarà allestito uno stand dedicato ai visitatori. Qui gli atleti potranno usufruire della pedana baropodometrica, che permette la scansione dell’impronta del piede tramite l’utilizzo di tecnologie avanzate e sotto la supervisione di personale clinico qualificato.

Un’altra iniziativa originale sarà il Car Wrap Hyundai, che trasformerà una IONIQ 5 N in una lavagna collettiva su cui i partecipanti potranno scrivere messaggi motivazionali o annotare il proprio obiettivo di gara, simbolo del legame tra performance, condivisione e identità personale.

Lungo il percorso sarà presente l’attivazione “One Last Push”: premendo lo “Hyundai Boost Button”, i runner riceveranno una spinta simbolica grazie a una selezione di musica motivazionale, ideale per affrontare con grinta gli ultimi chilometri. Al traguardo, lo Specchio Kudos permetterà agli atleti di immortalare il momento del successo con selfie personalizzati, mentre il LED Wall “You Left Your Mark” mostrerà in tempo reale i risultati raggiunti.

Parallelamente, Hyundai proporrà un’esposizione della propria gamma di veicoli 100% elettrici, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire le soluzioni di mobilità sostenibile del marchio. La combinazione tra sport e tecnologia riflette la visione “Progress for Humanity”, con cui Hyundai promuove un progresso inclusivo, concreto e rispettoso dell’ambiente.

Per Hyundai, il running incarna valori universali — impegno, costanza e miglioramento continuo — che si rispecchiano nella propria filosofia industriale. Ogni passo, come ogni innovazione, diventa un contributo a un futuro più sostenibile e collettivo.

La presenza del brand sudcoreano alla Verona Half Marathon 2026 conferma dunque un percorso di crescita e partecipazione: un appuntamento in cui la passione per la corsa si unisce alla visione di una mobilità evoluta, efficiente e a zero emissioni. In un contesto in cui sport, tecnologia e responsabilità ambientale corrono insieme, Hyundai consolida il suo ruolo di protagonista nel panorama europeo, rafforzando il dialogo tra progresso, persone e territorio.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Motori

Hyundai porta energia e innovazione alla “Zerowind Romeo e Giulietta Verona Half Marathon 2026”

Motori

ACI, mercato dell’auto usata in calo: a gennaio 2026 flessione del 6,8% per le quattro ruote

Spettacolo

LACRIM: è uscito oggi il nuovo album “CIPRIANI”

Spettacolo

“Tre Ciotole” di Isabel Coixet: su Sky Cinema il film tratto dal romanzo di Michela Murgia

Spettacolo

TIROMANCINO: è uscito oggi il nuovo album della band intitolato “Quando Meno Me Lo Aspetto”

Giochi

Tales of Arise arriva su Nintendo Switch 2 con la Beyond the Dawn Edition

Motori

Kia Drive taglia il traguardo di 250.000 giorni di noleggio in Europa

Spettacolo

DJ Shocca annuncia il nuovo singolo “SALUTE”

Moda

Acerbis Ramsey Vented Long: la nuova giacca adventure per l’estate che evolve un grande successo

Giochi

Guerrilla annuncia Horizon Hunters Gathering, la nuova avventura cooperativa nell’universo di Horizon

Spettacolo

Il cinema celebra Jeff Buckley: arriva “It’s Never Over” diretto da Amy Berg

Spettacolo

Giorgia Malerba torna con “5 Minuti”: un viaggio tra scelte, nostalgia e consapevolezza

Spettacolo

HBO MAX: arriva in Italia “ROOSTER” con STEVE CARELL

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

GOMORRA – LE ORIGINI: il gran finale da venerdì 6 febbraio su Sky e NOW

Sport

Samsung inaugura la Samsung House a Milano in vista di Milano Cortina 2026

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Tecnologia

Huawei celebra San Valentino con “Ora è il vostro momento”: tecnologia e connessione per gli innamorati

Motori

Suzuki al fianco della Federazione Italiana Rugby per il 2026

Spettacolo

“Bonnie & Clyde”: ALUNNO torna con un nuovo singolo tra urban pop e visioni cinematografiche
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

ACI, mercato dell’auto usata in calo: a gennaio 2026 flessione del 6,8% per le quattro ruote

Segno negativo a inizio 2026 per il mercato italiano dei veicoli di seconda mano. Secondo i dati diffusi, a gennaio i passaggi di proprietà...

1 ora ago

Motori

Kia Drive taglia il traguardo di 250.000 giorni di noleggio in Europa

Kia Europe celebra un nuovo importante risultato nel suo percorso verso una mobilità sempre più flessibile e accessibile. Il programma di noleggio Kia Drive...

5 ore ago

Sport

Samsung inaugura la Samsung House a Milano in vista di Milano Cortina 2026

Nel cuore di Milano, presso il prestigioso Palazzo Serbelloni, Samsung ha inaugurato ufficialmente la Samsung House, un nuovo hub dedicato ad atleti, media e...

23 ore ago

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Il conto alla rovescia verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 si colora di emozione e significato grazie alla partecipazione de I...

23 ore ago