Hyundai porta energia e innovazione alla “Zerowind Romeo e Giulietta Verona Half Marathon 2026”

Un weekend di corsa, energia condivisa e mobilità sostenibile. Hyundai sarà Official Automotive Partner della Zerowind Romeo e Giulietta Verona Half Marathon 2026, accompagnando runner e pubblico in un’esperienza all’insegna di innovazione, partecipazione e spirito sportivo. L’evento, in programma il 15 febbraio a Verona, rappresenta una delle tappe podistiche più amate in Italia e un’occasione per il brand di ribadire il proprio impegno nel sostegno a iniziative che promuovono la connessione tra persone, territorio e progresso tecnologico.

La partecipazione di Hyundai si inserisce nel progetto pan-europeo “Run to Progress”, un percorso che lega il marchio coreano agli eventi di running di tutta Europa. Dopo il successo dello scorso anno, l’iniziativa continua ad accompagnare atleti e appassionati nel segno di valori condivisi: perseveranza, determinazione e responsabilità verso sé stessi e l’ambiente.

“Siamo orgogliosi di inaugurare il 2026 al fianco dei runner italiani con la Zerowind Romeo e Giulietta Verona Half Marathon, prima tappa del progetto ‘Run to Progress’. Un’iniziativa avviata lo scorso anno che ci ha permesso di affiancare le persone in esperienze autentiche di sport, energia e innovazione, dando concretezza ai valori che da sempre guidano Hyundai. Non vediamo l’ora di continuare questo percorso insieme agli atleti e al pubblico, passo dopo passo”.

Durante la manifestazione, Hyundai offrirà un ricco programma di attività esperienziali e interattive. Due INSTER Cross fungeranno da timekeeper ufficiali lungo il percorso, mentre presso il Pala AGSM AIM sarà allestito uno stand dedicato ai visitatori. Qui gli atleti potranno usufruire della pedana baropodometrica, che permette la scansione dell’impronta del piede tramite l’utilizzo di tecnologie avanzate e sotto la supervisione di personale clinico qualificato.

Un’altra iniziativa originale sarà il Car Wrap Hyundai, che trasformerà una IONIQ 5 N in una lavagna collettiva su cui i partecipanti potranno scrivere messaggi motivazionali o annotare il proprio obiettivo di gara, simbolo del legame tra performance, condivisione e identità personale.

Lungo il percorso sarà presente l’attivazione “One Last Push”: premendo lo “Hyundai Boost Button”, i runner riceveranno una spinta simbolica grazie a una selezione di musica motivazionale, ideale per affrontare con grinta gli ultimi chilometri. Al traguardo, lo Specchio Kudos permetterà agli atleti di immortalare il momento del successo con selfie personalizzati, mentre il LED Wall “You Left Your Mark” mostrerà in tempo reale i risultati raggiunti.

Parallelamente, Hyundai proporrà un’esposizione della propria gamma di veicoli 100% elettrici, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire le soluzioni di mobilità sostenibile del marchio. La combinazione tra sport e tecnologia riflette la visione “Progress for Humanity”, con cui Hyundai promuove un progresso inclusivo, concreto e rispettoso dell’ambiente.

Per Hyundai, il running incarna valori universali — impegno, costanza e miglioramento continuo — che si rispecchiano nella propria filosofia industriale. Ogni passo, come ogni innovazione, diventa un contributo a un futuro più sostenibile e collettivo.

La presenza del brand sudcoreano alla Verona Half Marathon 2026 conferma dunque un percorso di crescita e partecipazione: un appuntamento in cui la passione per la corsa si unisce alla visione di una mobilità evoluta, efficiente e a zero emissioni. In un contesto in cui sport, tecnologia e responsabilità ambientale corrono insieme, Hyundai consolida il suo ruolo di protagonista nel panorama europeo, rafforzando il dialogo tra progresso, persone e territorio.