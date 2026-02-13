Hyundai porta la frenata rigenerativa a un nuovo livello con lo Smart Regenerative System

Connect with us

In un contesto di mobilità sempre più orientato all’efficienza e alla sostenibilità, Hyundai introduce lo Smart Regenerative System, un’evoluzione tecnologica pensata per rendere la guida quotidiana più fluida, confortevole ed ecologica. Questa innovazione, già disponibile sull’intera gamma elettrica, full hybrid e plug-in hybrid del marchio coreano, rappresenta un passo significativo nella gestione automatica della frenata rigenerativa.

Durante le fasi di decelerazione, il motore elettrico entra in funzione come generatore, recuperando l’energia cinetica e trasformandola in elettricità da immagazzinare nella batteria. Fino ad oggi, i conducenti Hyundai potevano regolare manualmente il livello di frenata rigenerativa tramite le palette al volante, adattando la risposta dell’auto in base alle proprie preferenze o alle condizioni di guida. Ora, grazie allo Smart Regenerative System, tutto questo avviene in modo automatico e intelligente.

Il sistema interviene direttamente regolando l’intensità della frenata rigenerativa in base a parametri in tempo reale come la pendenza della strada, la velocità del veicolo e la distanza dal mezzo che precede. L’auto “legge” la strada e il traffico, adattando la decelerazione senza richiedere continui interventi da parte del conducente. Il risultato è una guida più fluida e naturale, che riduce gli sbalzi di velocità e migliora il comfort di bordo.

Un ulteriore passo avanti arriva dall’integrazione con il sistema di navigazione. Collegandosi ai dati cartografici, lo Smart Regenerative System è in grado di anticipare curve, incroci e rallentamenti, ottimizzando ulteriormente il recupero di energia e rendendo ogni tragitto più omogeneo e piacevole.

I benefici sono immediati anche nella quotidianità: meno uso del pedale del freno e movimenti più fluidi migliorano il comfort percepito da conducente e passeggeri. Al tempo stesso, la maggiore efficienza nella decelerazione permette di recuperare più energia e prolungare l’autonomia del veicolo, soprattutto nei tratti urbani, caratterizzati da frequenti fermate e ripartenze.

C’è poi un vantaggio concreto anche in termini di manutenzione e durata nel tempo: fare affidamento alla decelerazione rigenerativa riduce l’usura di dischi e pastiglie dei freni tradizionali, abbassando i costi di gestione e contribuendo a una mobilità più sostenibile.

Lo Smart Regenerative System è disponibile su un’ampia gamma di modelli Hyundai, dalle elettriche INSTER, INSTER Cross, KONA EV e l’intera famiglia IONIQ, fino ai SUV KONA, TUCSON e SANTA FE nelle versioni Full Hybrid e Plug-in Hybrid. Questa diffusione capillare testimonia l’impegno della Casa nel rendere accessibile l’innovazione tecnologica ai suoi clienti, senza sacrificare piacere di guida né semplicità d’uso.

Con oltre mezzo secolo di storia, Hyundai si conferma tra i protagonisti della trasformazione del settore automotive. Il marchio è oggi presente in tutto il mondo con dieci stabilimenti produttivi e sette centri di ricerca e sviluppo, tra cui quello di Ulsan, in Corea del Sud, la più grande fabbrica automobilistica al mondo. In Europa, la rete produttiva comprende due impianti in Repubblica Ceca e Turchia con una capacità complessiva di 600mila vetture l’anno.

Nel 2025 Hyundai si è posizionata al 30° posto della classifica “Best Global Brands” di Interbrand, raggiungendo un valore di 24,6 miliardi di dollari e registrando una crescita del 7% rispetto all’anno precedente. In Italia, il brand copre oltre il 3% del mercato automobilistico, grazie a una rete di 130 concessionarie e alla garanzia di 5 anni a chilometraggio illimitato.

Con il nuovo Smart Regenerative System, Hyundai prosegue il suo percorso verso una mobilità sempre più intelligente, efficiente e rispettosa dell’ambiente. Un’ulteriore dimostrazione di come l’innovazione non sia un fine a sé, ma uno strumento concreto al servizio delle persone e della loro esperienza di guida.

