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Hyundai porta la sua filosofia di design alla Milano Design Week 2026 e svela la nuova IONIQ 3

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Hyundai annuncia la sua partecipazione alla Milano Design Week 2026, dove presenterà in anteprima mondiale la Nuova IONIQ 3 100% elettrica. L’evento avrà luogo dal 21 al 26 aprile presso la Torneria Tortona di Milano, uno degli spazi più iconici del distretto del design, luogo d’incontro di creativi, media e professionisti del settore a livello internazionale.

Il cuore della presenza Hyundai sarà l’installazione immersiva “Unfold Story”, un percorso esperienziale che permetterà ai visitatori di entrare nel cuore della filosofia di design del brand. L’idea è raccontare in modo tangibile il processo creativo che porta dalla concezione di un’auto alla sua realizzazione, mostrando come il design Hyundai prenda forma.

“Unfold Story” racconta l’emozionante viaggio del design Hyundai: dall’intuizione iniziale su un foglio di carta fino alla sua trasformazione in una forma scolpita nell’acciaio. Un percorso che mette in luce come idee, materiali, artigianalità e tecnologia si fondano per dare vita a nuove espressioni di mobilità.

Attraverso questo progetto, Hyundai invita il pubblico a scoprire l’interazione tra interno ed esterno, tra linee estetiche e funzionalità, offrendo una visione coerente e coinvolgente della propria filosofia progettuale. Elemento centrale sarà anche una serie di workshop guidati dai designer Hyundai, in cui gli ospiti potranno approfondire i principi alla base del design del marchio e comprenderne l’applicazione concreta sulla nuova IONIQ 3.

La premiere mondiale della Nuova IONIQ 3 rappresenterà il momento più atteso dell’evento. L’auto segna un nuovo e importante capitolo nell’evoluzione del linguaggio stilistico Hyundai, mostrando come la visione del brand si traduca direttamente nei modelli del futuro. Non si tratta semplicemente di un debutto commerciale, ma di una dichiarazione di intenti che mette in evidenza il legame tra innovazione estetica e mobilità sostenibile.

Installazione, vettura e workshop daranno vita a un racconto unitario – dal foglio di carta alla scocca in acciaio – mostrando il valore del design come vero motore di progresso. Con questa iniziativa, Hyundai conferma il proprio impegno verso un approccio progettuale che unisce tecnologia, artigianalità e visione umana, proseguendo lungo la strada tracciata dalla sua vision “Progress For Humanity”.

Hyundai è l’unico costruttore a offrire una gamma completa di alimentazioni sostenibili – elettrica, full hybrid e mild-hybrid, plug-in hybrid e a idrogeno – a conferma di una strategia orientata alla mobilità smart e alla sostenibilità. In Italia il marchio conta 130 concessionarie e rappresenta oltre il 3% del mercato, garantendo su ogni modello 5 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.

Con la Milano Design Week 2026, Hyundai rinnova il proprio legame con il mondo del design e annuncia un nuovo passo nella costruzione della mobilità del futuro, dove tecnologia, creatività e bellezza si fondono per raccontare – dal foglio alla lamiera – la storia di un’idea che diventa realtà.

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