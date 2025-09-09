Connect with us

Motori

Hyundai presenta Concept THREE all’IAA Mobility 2025

Published

In uno scenario di crescente domanda di veicoli elettrici compatti, Hyundai ha presentato al pubblico la sua innovativa Concept THREE all’IAA Mobility 2025 di Monaco. Questa prima concept car compatta della gamma IONIQ segna un’importante svolta nel percorso di elettrificazione del marchio sudcoreano, enfatizzando il suo impegno ad ampliare l’offerta di veicoli elettrici in Europa. Progettata per attirare il mercato delle EV compatte, Concept THREE introduce il linguaggio stilistico “Art of Steel”, trasformando l’acciaio in un elemento di bellezza scultorea grazie alla sua resistenza e flessibilità.

Hyundai punta a lanciare almeno una versione elettrificata di ogni modello in Europa entro il 2027, con l’obiettivo di introdurre 21 modelli EV a livello globale entro il 2030. Questa strategia riflette il desiderio dell’azienda di rispondere alla crescente urbanizzazione dell’Europa e ai regolamenti locali che favoriscono soluzioni di mobilità efficienti e compatte.

Lo stand di Hyundai, con la sua firma luminosa Parametric Pixel, ha ospitato non solo la Concept THREE ma anche l’intera gamma di veicoli elettrici in vendita in Europa. In occasione del suo debutto globale, la Concept THREE ha anticipato un segmento EV che Hyundai è pronta a esplorare e a sviluppare. “Concept THREE rappresenta il prossimo passo nel percorso di elettrificazione di Hyundai. Con le sue dimensioni compatte e il linguaggio stilistico ‘Art of Steel’ esprime compiutamente la nostra visione di una mobilità pratica, accessibile ed emozionante,” ha affermato Xavier Martinet, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe.

La Concept THREE si distingue per il suo design aerodinamico e versatile, presentando caratteristiche come l’Aero Hatch e dettagli stilistici distintivi. Hyundai ha integrato tecnologie innovative e materiali sostenibili, ponendo l’accento su interni accoglienti e personalizzabili con widget modulari “Bring Your Own Lifestyle (BYOL)”. La presenza di “Mr. Pix” contribuisce a un’esperienza emozionale e coinvolgente per i clienti.

Con l’obiettivo di consolidare la sua posizione di leadership nel mercato europeo, Hyundai vede l’Europa come un centro di innovazione per la mobilità elettrica, grazie alla sua diversità culturale e alle avanzate politiche ambientali. L’evento IAA Mobility 2025 rappresenta una piattaforma ideale per Hyundai per esporre le sue ambizioni e guidare la transizione verso l’elettrificazione nel continente.

