Hyundai protagonista alla Acea Run Rome The Marathon 2026: energia e innovazione lungo le strade della Capitale

Un’ondata di energia ha attraversato Roma nel weekend del 21 e 22 marzo 2026, in occasione della 31ª edizione della Acea Run Rome The Marathon, che ha visto la partecipazione di oltre 62.000 runner e appassionati provenienti da ogni parte del mondo. Dal Circo Massimo a via dei Fori Imperiali, la città si è trasformata in un enorme palcoscenico di entusiasmo, con Hyundai protagonista come Official Automotive Partner dell’evento.

La Casa automobilistica coreana ha accompagnato atleti e pubblico con una presenza significativa lungo il percorso e all’Expo Village, offrendo esperienze pensate per motivare, coinvolgere e celebrare ogni partecipante. All’interno del villaggio del Circo Massimo le iniziative hanno puntato sull’interazione e la condivisione: dalla pedana baropodometrica per analizzare l’appoggio del piede, al Car Wrap sulla IONIQ 5 N dove scrivere obiettivi e messaggi motivazionali, fino al “Hyundai Boost Button” che ha offerto un momento di incoraggiamento lungo il percorso di gara. Al traguardo, lo Specchio Kudos ha regalato ai runner un ricordo sotto forma di foto e congratulazioni personalizzate, mentre il LED Wall “You Left Your Mark” ha celebrato in tempo reale i risultati della maratona, creando un’esperienza immersiva e collettiva.

Nei chilometri finali, Hyundai ha anche schierato una squadra di motivatori, capace di trasmettere incoraggiamento e determinazione ai corridori per affrontare al meglio le ultime fatiche della corsa. Un supporto emotivo che ha sottolineato il legame del marchio con i valori del running: perseveranza, spirito di squadra e progresso personale.

L’impegno sportivo di Hyundai si inserisce nel progetto “Run to Progress”, iniziativa che unisce la passione per la corsa alla volontà di promuovere uno stile di vita sano e sostenibile. La partecipazione alla Maratona di Roma rappresenta così un ulteriore passo nel percorso dell’azienda a fianco delle comunità sportive, come confermato dalla prossima tappa prevista il 3 maggio 2026 alla Stramilano Half Marathon.

Fondata nel 1967 e parte di Hyundai Motor Group, la Casa automobilistica è oggi una delle protagoniste del settore a livello mondiale, con oltre 120mila dipendenti, dieci stabilimenti produttivi e sette centri di ricerca e sviluppo. Leader nella mobilità sostenibile, Hyundai è l’unico costruttore a offrire una gamma completa di motorizzazioni green – elettrica, full hybrid, mild-hybrid, plug-in hybrid e idrogeno – e continua a perseguire la propria visione “Progress for Humanity”, orientata a un futuro più sostenibile e connesso.

Con la sua partecipazione alla Acea Run Rome The Marathon 2026, Hyundai ha dimostrato ancora una volta come sport, innovazione e impegno sociale possano incontrarsi in un’unica, entusiasmante corsa verso il progresso.