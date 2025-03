Hyundai rafforza la produzione di veicoli elettrici in Europa: avviata la produzione EV in Turchia

Hyundai compie un nuovo e significativo passo verso l’espansione della sua capacità produttiva in Europa e il rafforzamento della sua strategia sostenibile. Il colosso automobilistico ha annunciato l’intenzione di avviare la produzione di veicoli elettrici presso lo stabilimento Hyundai Motor Türkiye a İzmit, in Turchia.

Questa decisione segna un’importante evoluzione per Hyundai, che punta a consolidare la propria presenza nel mercato europeo della mobilità elettrica. L’iniziativa non solo aumenta la capacità produttiva del brand, ma rappresenta anche un contributo fondamentale alla riduzione dell’impronta di carbonio, al supporto dell’economia locale e alla transizione verso una mobilità più sostenibile. I modelli elettrici realizzati a İzmit andranno infatti ad arricchire ulteriormente l’ampia gamma EV di Hyundai.

Nel quadro di questa evoluzione, lo stabilimento precedentemente noto come “Hyundai Assan Otomotiv Sanayi” ha cambiato denominazione in Hyundai Motor Türkiye, un nome che riflette meglio il suo ruolo di rilievo a livello globale. Con oltre tre milioni di veicoli prodotti in 28 anni, l’impianto turco si conferma come un pilastro fondamentale per la casa automobilistica sudcoreana, affiancandosi allo stabilimento Hyundai Motor Manufacturing Czech di Nošovice, nella Repubblica Ceca. Quest’ultimo, il primo del brand ad essere alimentato interamente con energia da fonti rinnovabili, ha già avviato la produzione di veicoli elettrici nel 2020 con la Kona Electric.

L’inizio della produzione EV a İzmit rappresenta dunque un ulteriore passo verso l’ambizioso obiettivo di Hyundai: offrire esclusivamente veicoli a zero emissioni in Europa entro il 2035.

Nonostante il focus crescente sulla mobilità elettrica, Hyundai Motor Türkiye continuerà a produrre anche veicoli con motore a combustione interna, garantendo così un’offerta diversificata per rispondere alle diverse esigenze del mercato. Questo equilibrio strategico permette a Hyundai di mantenere una solida posizione competitiva, soddisfacendo al contempo la domanda sia per veicoli tradizionali che per quelli di nuova generazione.

Un altro aspetto chiave della strategia Hyundai riguarda l’approvvigionamento locale. Oltre il 55% dei componenti dei veicoli prodotti in Turchia proviene da una rete di oltre 50 fornitori locali, contribuendo allo sviluppo economico della regione e rafforzando la filiera produttiva del Paese.

L’impegno di Hyundai per la mobilità sostenibile si traduce quindi non solo in investimenti tecnologici e produttivi, ma anche in un forte supporto all’industria locale e nella creazione di un ecosistema produttivo più responsabile ed efficiente.