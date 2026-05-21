Samsung e Google svelano i nuovi occhiali intelligenti con AI e design di tendenza

Samsung e Google presentano due occhiali intelligenti premium con AI, assistenza vocale, traduzioni in tempo reale e integrazione Galaxy.

In occasione di Google I/O 2026, Samsung Electronics e Google hanno presentato una nuova generazione di occhiali intelligenti premium progettati per rivoluzionare l’esperienza quotidiana attraverso l’intelligenza artificiale. I nuovi smart glasses nascono dalla collaborazione con due marchi iconici dell’eyewear mondiale, Gentle Monster e Warby Parker, unendo tecnologia avanzata, stile e comfort in un unico dispositivo.

I nuovi occhiali intelligenti sono stati progettati come dispositivi complementari allo smartphone e rappresentano uno dei progetti più ambiziosi nel settore wearable AI. L’obiettivo di Samsung e Google è quello di offrire un’interazione sempre più naturale con la tecnologia, consentendo agli utenti di ottenere informazioni, comunicare e svolgere attività quotidiane senza dover utilizzare le mani.

Uno degli elementi chiave del progetto è il design. Samsung e Google hanno scelto di affidarsi a partner di alto profilo nel settore dell’occhialeria per creare dispositivi che non sembrassero semplici gadget tecnologici, ma veri accessori di moda. Da una parte, Gentle Monster porta negli smart glasses la propria identità estetica innovativa e contemporanea, con linee audaci ma raffinate. Dall’altra, Warby Parker punta su uno stile elegante, minimalista e senza tempo, pensato per integrarsi facilmente nella vita quotidiana.

L’obiettivo è trasformare gli occhiali intelligenti in un accessorio desiderabile, capace di coniugare estetica e funzionalità AI senza compromessi.

I nuovi occhiali smart sfruttano le potenzialità di Gemini per offrire un’assistenza avanzata in tempo reale. Attraverso semplici comandi vocali, gli utenti possono chiedere indicazioni stradali, ricevere suggerimenti personalizzati oppure trovare attività commerciali lungo il percorso.

Tra le funzioni più interessanti spicca la possibilità di richiedere a Gemini consigli contestuali, come individuare un bar nelle vicinanze o effettuare un ordine da ritirare durante il tragitto. Gli occhiali possono inoltre sintetizzare le notifiche più importanti, aggiungere appuntamenti al calendario e supportare la gestione delle attività quotidiane.

L’esperienza hands-free rappresenta uno dei punti di forza principali del dispositivo, pensato per mantenere l’attenzione dell’utente sempre rivolta verso ciò che lo circonda. Gli smart glasses introducono anche funzionalità avanzate di traduzione simultanea. Gli utenti possono ascoltare traduzioni audio in tempo reale che riproducono la voce dell’interlocutore oppure tradurre istantaneamente testi presenti su menu, cartelli e insegne visualizzate nel campo visivo.

La perfetta integrazione con l’ecosistema Galaxy consente inoltre di utilizzare gli occhiali per scattare fotografie, controllare notifiche e interagire con lo smartphone in maniera fluida e immediata.

Secondo Jay Kim, Executive Vice President e Head of Customer Experience Office della divisione Mobile eXperience di Samsung Electronics, gli occhiali intelligenti rappresentano “un passo importante nella visione di Samsung per l’AI”, ampliando ulteriormente l’ecosistema Galaxy con nuovi form factor ottimizzati per esperienze basate sull’intelligenza artificiale.

Anche Google sottolinea il ruolo strategico del progetto. Shahram Izadi, Vice President e GM di Android XR, ha evidenziato come la collaborazione tra Samsung, Google e i partner eyewear punti a rendere l’intelligenza artificiale “più utile e accessibile nella vita quotidiana”.

Per Gentle Monster, il futuro degli occhiali intelligenti deve essere tanto emozionale quanto tecnologico. Il fondatore Hankook Kim ha spiegato che la visione del brand era quella di combinare moda e tecnologia in modo “audace, bello e umano”.

Dello stesso parere anche Dave Gilboa, co-founder e co-CEO di Warby Parker, che ha definito gli occhiali un oggetto profondamente personale, motivo per cui ogni dettaglio è stato progettato per offrire massimo comfort e un’esperienza intuitiva.

Samsung e Google hanno confermato che il lancio delle prime collezioni di smart glasses è previsto per l’autunno 2026 in mercati selezionati. Ulteriori dettagli su disponibilità, specifiche tecniche e prezzi saranno annunciati nei prossimi mesi.