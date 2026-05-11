Hyundai RN24: il Rolling Lab elettrico che esalta l'anima rally e le prestazioni EV

Hyundai porta la sua visione delle alte prestazioni elettriche a un nuovo livello con RN24, un Rolling Lab di nuova generazione progettato per trasformare la guida EV in un'esperienza pura, intensa e coinvolgente. Questo innovativo laboratorio su ruote non si limita a essere un prototipo: rappresenta una vera e propria dichiarazione d'intenti, sviluppata per sperimentare e validare soluzioni tecniche senza filtri direttamente sulla strada.



Il cuore tecnologico di RN24 è il powertrain elettrico da 650 CV della IONIQ 5 N, integrato in un telaio compatto ispirato alle leggendarie auto da rally WRC. Il passo ridotto di 340 mm e la batteria da 84 kWh, riprogettata appositamente, spingono questa vettura verso dimensioni simili al segmento B, mettendo al centro agilità e reattività. L'obiettivo è preciso: trasportare la tipica connessione col terreno e l'adrenalina delle vetture da rally nell'era dell'elettrico ad alte prestazioni.



Le soluzioni ingegneristiche adottate includono un telaio con sospensioni sportive derivate dal rally, sottotelai ad alta rigidità e uno sterzo iper-reattivo. Il sistema di raffreddamento avanzato garantisce performance costanti anche sotto stress, mentre la spinta e la distribuzione della coppia sono gestite da una raffinata logica software mutuata dal WRC.



Il controllo diventa personalizzabile: la WRC Powertrain Drive Control Logic permette di regolare erogazione di potenza, accelerazione, frenata rigenerativa e bilanciamento tramite comandi al volante. Una menzione particolare merita il Rally Mode, che ottimizza la coppia su tutte e quattro le ruote, simulando sensazioni di trazione e risposta tipiche delle corse su sterrato.



Sul piano sensoriale, RN24 si distingue grazie all'inedito sistema N Active Sound+, che combina audio esterno potenziato e componenti di design come il nuovo parafango posteriore a effetto cassa di risonanza. Il coinvolgimento acustico si traduce così in una nuova dimensione di percezione della potenza. Da segnalare l'e-Handbrake ispirato al mondo rally, che elimina le parti meccaniche tradizionali per guadagnare in peso, controllo e divertimento, già testato ai massimi livelli nel World Rally Championship.



Sul fronte del design, l'esoscheletro con roll-bar a vista sottolinea non solo la missione sperimentale, ma anche sicurezza, rigidità e funzionalità in condizioni estreme. Dettagli come i cerchi forgiati da 19 pollici, lo spoiler di derivazione TCR e i rinforzi stampati in 3D completano il quadro di una piattaforma hi-tech votata all'innovazione.



RN24 manda un messaggio chiaro: la prossima generazione di EV ad alte prestazioni non sarà definita soltanto dai numeri, ma dalla capacità di combinare potenza, packaging, controllo e sensazioni in un equilibrio autenticamente sportivo. Anche per questo RN24 è una piattaforma "aperta": un Rolling Lab pensato per far evolvere tecnologie e soluzioni che potranno contribuire a delineare i futuri modelli N, riportando al centro la promessa più importante del Brand: non limitarsi a guidare, ma vivere ogni curva come un'esperienza totale.



Hyundai continua così a dimostrare la propria leadership nell'innovazione automobilistica, offrendo una gamma green completa e mantenendo una presenza industriale e commerciale solida a livello globale. Con RN24, il piacere della guida sportiva trova finalmente una nuova casa anche nell'era dell'elettrico.