Hyundai Santa Fe HEV: la nostra prova su strada

Hyundai Santa Fe 2025 si posiziona come uno dei SUV più interessanti del segmento, grazie a una personalità decisa, interni spaziosi, tecnologia avanzata e praticità reale che si percepisce ogni giorno. È un’auto che si rivolge a chi cerca un SUV moderno ma con carattere, senza rinunciare a comodità e innovazione. Noi l’abbiamo provato in allestimento XCLASS con il 1.6 HEV da 215 CV, in configurazione 7 posti.

Appena saliti a bordo della nuova Hyundai Santa Fe, si capisce subito che si tratta di un vero cambio di rotta. Non è uno di quei SUV che si mimetizzano tra le altre auto in coda, anzi: linee squadrate, frontale verticale e passaruota muscolosi raccontano una storia diversa, fatta di ritorno alle radici dei fuoristrada anni ’90, ma con una veste moderna e dettagli curati che strizzano l’occhio al futuro.

Hyundai ha scelto di osare, e lo ha fatto bene: questo SUV parla di robustezza, ma con eleganza, e invita chi guida a uscire dagli schemi, proponendosi non solo come compagno per le città congestionate ma anche per viaggi lunghi e avventure fuori porta.

Salendo a bordo, la sensazione immediata è di ampiezza e ariosità. Il design degli interni segue lo stesso linguaggio squadrato dell’esterno, con linee pulite che amplificano visivamente lo spazio. I sedili sono ampi, rivestiti con materiali di qualità che trasmettono solidità al tatto, e la posizione di guida rialzata permette di dominare la strada senza sforzo.

Il Relaxation Seat con poggiagambe nella prima fila è un lusso che diventa abitudine: reclinabile, ti permette di rilassarti nelle soste o di goderti viaggi lunghi con un comfort che prima era riservato a modelli premium, offrendo quella sensazione di “assenza di peso” che Hyundai descrive bene ma che va provata per capire quanto possa fare la differenza nel comfort quotidiano.

Al centro della plancia spicca il display curvo panoramico da 12,3 pollici che ospita strumentazione digitale e infotainment, affiancato da uno schermo touch che risponde rapidamente ai comandi. Il climatizzatore dispone di un display dedicato da 6,6 pollici che semplifica la gestione delle impostazioni, permettendo di regolare temperatura e ventilazione in modo intuitivo senza distrazioni alla guida.

La tecnologia a bordo è pensata per semplificare: ricarica wireless doppia ad alta velocità, porte USB C capaci di erogare fino a 27W, il sistema OTA (Over-The-Air) che mantiene sempre aggiornati i sistemi del veicolo senza dover passare in officina, rendono la Santa Fe 2025 non solo un’auto da vivere ma un’auto che “vive” con te, pronta a evolversi con le tue esigenze.

E con la Digital Key 2, puoi aprire, avviare e monitorare l’auto direttamente dal tuo smartphone, riducendo le chiavi fisiche a un ricordo del passato.

Un dettaglio che si rivela utilissimo nell’uso quotidiano è il vano portaoggetti bilaterale, una soluzione semplice ma ingegnosa che permette l’accesso sia ai passeggeri anteriori sia a quelli posteriori, utile per riporre e recuperare oggetti senza dover passare per giri inutili all’interno dell’abitacolo.

Lo specchietto retrovisore digitale migliora drasticamente la visibilità posteriore, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione, permettendo di mantenere sotto controllo ciò che accade dietro l’auto con maggiore chiarezza, contribuendo alla sicurezza in città e nelle manovre.

Tra le funzioni più apprezzabili, il Rear Occupant Alert avvisa della presenza di passeggeri o oggetti sui sedili posteriori prima di lasciare il veicolo, una funzione che può sembrare banale ma che diventa un alleato indispensabile per famiglie e per chi utilizza spesso il veicolo in configurazione a sette posti.

Al volante, la nuova Santa Fe offre un’esperienza di guida morbida e rassicurante. Lo sterzo ha un feedback sincero e le sospensioni lavorano bene nell’assorbire le irregolarità dell’asfalto, garantendo comfort anche sulle strade più dissestate. La visibilità, grazie all’altezza da terra e alle superfici vetrate generose, consente di avere sempre sotto controllo gli ingombri, mentre l’insonorizzazione dell’abitacolo permette di viaggiare in un ambiente ovattato anche alle velocità autostradali.

Il SUV offre sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, tra cui il mantenimento attivo della corsia, il cruise control adattivo e la frenata automatica di emergenza, che operano in modo fluido e preciso, contribuendo a ridurre la fatica nei viaggi più lunghi e nel traffico urbano.

Il listino della Hyundai Santa Fe parte da circa 49.600 euro per la versione Business con motore 1.6 HEV 2WD AT e può arrivare a 58.050 euro per la versione XClass 1.6 T-GDi HEV 4WD AT 7 posti.