Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

La nuova Hyundai Santa Fe si presenta come uno dei SUV più interessanti del segmento D, grazie a un mix convincente di design deciso, abitabilità generosa, tecnologia evoluta e comfort reale nell’uso quotidiano. Un modello che punta chiaramente a chi cerca un SUV moderno con forte personalità, senza rinunciare a praticità e innovazione. Noi l’abbiamo provata anche in versione Plug-in Hybrid, evoluzione che consolida il modello come punto di riferimento nel segmento.

Basta uno sguardo per capire che la nuova Hyundai Santa Fe segna un vero cambio di rotta stilistico. Non è un SUV che passa inosservato nel traffico: le linee squadrate, il frontale verticale e i passaruota muscolosi richiamano i fuoristrada iconici degli anni ’90, reinterpretati in chiave contemporanea.

La scelta di Hyundai è chiara: osare. Il risultato è un SUV che comunica robustezza ma anche eleganza, pensato tanto per la città quanto per i lunghi viaggi e le avventure fuori porta. La presenza su strada è importante, ma mai eccessiva, con un equilibrio riuscito tra stile e funzionalità.

Salendo a bordo della Santa Fe 2025, la prima sensazione è quella di ampiezza e ariosità. L’abitacolo riprende il linguaggio squadrato dell’esterno con linee pulite che amplificano visivamente lo spazio. I sedili sono ampi e ben rifiniti, con materiali che trasmettono solidità al tatto, mentre la posizione di guida rialzata garantisce una visuale dominante sulla strada.

Particolarmente interessante è il Relaxation Seat con poggiagambe nella prima fila. Reclinabile e pensato per le soste o i lunghi viaggi, offre un livello di comfort tipico di modelli premium, creando quella sensazione di leggerezza che, una volta provata, diventa difficile abbandonare. Al centro della plancia domina il display curvo panoramico da 12,3 pollici, che integra strumentazione digitale e sistema infotainment con risposta rapida ai comandi. Il climatizzatore dispone inoltre di uno schermo dedicato da 6,6 pollici che rende la gestione intuitiva senza distrazioni alla guida.

La dotazione tecnologica della Hyundai Santa Fe è pensata per semplificare la vita quotidiana. La doppia ricarica wireless ad alta velocità, le porte USB-C fino a 27W e il sistema OTA (Over-The-Air) permettono all’auto di restare sempre aggiornata senza passaggi in officina. Con la Digital Key 2, poi, lo smartphone diventa la vera chiave dell’auto: è possibile aprire, avviare e monitorare il veicolo direttamente dal telefono, riducendo la necessità della chiave fisica.

Tra le soluzioni più riuscite spicca il vano portaoggetti bilaterale, accessibile sia dai passeggeri anteriori sia da quelli posteriori, un dettaglio semplice ma estremamente utile nell’uso reale.

Lo specchietto retrovisore digitale migliora sensibilmente la visibilità posteriore, soprattutto con scarsa illuminazione o con il bagagliaio pieno, aumentando la sicurezza nelle manovre urbane. Molto apprezzabile anche il Rear Occupant Alert, che segnala la presenza di passeggeri o oggetti sui sedili posteriori prima di lasciare l’auto. Una funzione che per le famiglie e per chi utilizza spesso la configurazione a sette posti può fare davvero la differenza.

Il powertrain PHEV compie un salto significativo: la potenza complessiva sale da 253 a 288 CV, garantendo una guida più fluida e reattiva senza compromettere l’efficienza. Il sistema è basato sul motore 1.6 T-GDi abbinato a un’unità elettrica e al cambio automatico a sei rapporti.

La motorizzazione è proposta esclusivamente con trazione integrale 4WD, scelta che aumenta la versatilità del SUV in ogni condizione di utilizzo, dall’autostrada ai percorsi a bassa aderenza.

Al volante, la nuova Santa Fe convince per la sua guida morbida e rassicurante. Lo sterzo restituisce un feedback sincero, mentre le sospensioni assorbono efficacemente le irregolarità dell’asfalto, mantenendo elevato il comfort anche sui fondi più rovinati.

La visibilità è uno dei punti forti del modello, grazie all’altezza da terra e alle ampie superfici vetrate che permettono di controllare bene gli ingombri. L’insonorizzazione dell’abitacolo contribuisce a creare un ambiente ovattato anche alle velocità autostradali, rendendo i viaggi lunghi particolarmente rilassanti. La dotazione di assistenza alla guida è completa e moderna. I sistemi includono il mantenimento attivo della corsia, il cruise control adattivo e la frenata automatica di emergenza, tutti progettati per intervenire in modo fluido e poco invasivo.

Nel traffico urbano come nei lunghi trasferimenti, questi ADAS contribuiscono concretamente a ridurre la fatica al volante, rafforzando la vocazione della Hyundai Santa Fe 2025 come SUV familiare tecnologico e versatile.

La nuova Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid in Italia si posiziona con un listino prezzi che parte da circa 56.300 € per l’allestimento Business e arriva a oltre 62.000 € per la versione top di gamma XClass.