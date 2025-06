Hyundai svela i primi dettagli di IONIQ 6 N

Hyundai ha recentemente rilasciato le prime immagini teaser della IONIQ 6 N, il secondo modello 100% elettrico della sua linea sportiva N, segnando un’importante tappa nel percorso di elettrificazione del marchio. L’annuncio arriva in un clima di grande aspettativa, soprattutto dopo il successo della pluripremiata IONIQ 5 N.

Le immagini rivelano una silhouette da streamliner dal carattere forte e marcatamente sportivo, progettata per garantire stabilità alle alte velocità grazie a un ingegnoso lavoro aerodinamico. La IONIQ 6 N è dotata di passaruota allargati, assetto più ampio, cerchi alleggeriti e un grande alettone posteriore, il tutto pensato per ottimizzare l’efficienza aerodinamica e la dinamica di guida.

Il progetto IONIQ 6 N si ispira ai tre pilastri che definiscono le alte prestazioni secondo il brand N: Corner Rascal, ovvero vetture agili e perfettamente bilanciate in curva; Racetrack Capability, per divertenti performance in pista; ed Everyday Sports Car, per garantire emozioni quotidiane. Con queste caratteristiche, la nuova vettura elettrica di Hyundai promette un’esperienza di guida entusiasmante e intuitiva.

La presentazione ufficiale della IONIQ 6 N avverrà a luglio durante il Goodwood Festival of Speed, un evento prestigioso scelto per avvicinare l’auto ai suoi appassionati. “Ancora una volta, con IONIQ 6 N rivoluzioneremo il segmento delle EV ad alte prestazioni, offrendo esperienze di guida coinvolgenti ed emozionanti ai nostri fan,” ha dichiarato Joon Park, Vice President e Head of N Management Group.

Questa nuova aggiunta alla gamma elettrica di Hyundai riafferma l’impegno del marchio verso un design innovativo e tecnologie all’avanguardia, dimostrando il continuo interesse per l’innovazione nelle elevate prestazioni. Hyundai si distingue nel settore automotive per la sua vasta gamma di soluzioni di mobilità sostenibile, offrendo tutte le principali tipologie di alimentazione green: elettrica, full hybrid, mild-hybrid, plug-in hybrid e idrogeno.

Fondata nel 1967 e con una forte presenza globale, Hyundai si pone come un leader nel mercato automobilistico, producendo veicoli in 10 stabilimenti produttivi e sostenuta da 7 Centri di Ricerca e Sviluppo. L’impatto del marchio è evidente anche in Europa, con due fabbriche in Repubblica Ceca e Turchia e una rete di 2.100 showroom. Secondo la classifica “Best Global Brands 2024” di Interbrand, Hyundai si colloca al 30° posto tra i marchi globali, con un valore di 23 miliardi USD, segnando una crescita del 13% rispetto all’anno precedente. In Italia, Hyundai rappresenta oltre il 3,1% del mercato automobilistico, dimostrando una solida presenza con più di 120 punti vendita. Tutti i veicoli Hyundai venduti in Italia offrono la garanzia “5 anni a Km illimitati”, sottolineando l’impegno del marchio nella soddisfazione del cliente.

La IONIQ 6 N è pronta a fare il suo debutto e a stupire il pubblico, con Hyundai determinata a superare le aspettative nel segmento delle vetture elettriche ad alte prestazioni, continuando ad alimentare la passione degli automobilisti di tutto il mondo.