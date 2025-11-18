Hyundai svela il CRATER Concept: l’avventura elettrica pronta per il debutto all’AutoMobility LA 2025

Hyundai ha tolto i veli ai primi dettagli di CRATER Concept, un nuovo SUV compatto pensato per affrontare l’off-road estremo. Il prototipo farà il suo debutto mondiale il 20 novembre 2025 nell’ambito del salone AutoMobility LA di Los Angeles, con una presentazione trasmessa in diretta streaming.

CRATER Concept nasce come un esercizio di stile che interpreta lo spirito dell’avventura e la robustezza tipica del marchio coreano. Progettato presso lo Hyundai America Technical Center (HATCI) di Irvine, in California, il concept rappresenta un nuovo capitolo nella filosofia di design che ha dato vita alla gamma XRT, tra cui spiccano modelli come IONIQ 5 XRT, SANTA CRUZ XRT e PALISADE XRT PRO.

Dopo la presentazione ufficiale, CRATER Concept sarà esposto per tutta la durata del Los Angeles Auto Show, aperto al pubblico dal 21 al 30 novembre 2025. Un’occasione per appassionati e curiosi di scoprire da vicino il design e le tecnologie che potrebbero anticipare il futuro dei SUV Hyundai.

Con CRATER Concept, Hyundai prosegue il proprio percorso di innovazione, unendo tecnologia, design e spirito d’avventura, per anticipare il futuro della mobilità a trazione integrale e sostenibile.