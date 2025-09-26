Hyundai svela INSTEROID e IONIQ 9 al Salone Auto Torino

Al Salone Auto Torino, Hyundai ha presentato in anteprima nazionale la sua rivoluzionaria concept car, l’INSTEROID. Questo SUV cittadino 100% elettrico è un omaggio alla creatività, portando l’universo del gaming all’interno del design automobilistico. Presentata originariamente a Seoul, l’INSTEROID è ospite d’eccezione a Torino, dimostrando la capacità di Hyundai di superare i confini e offrire una visione innovativa che fonde divertimento e tecnologia.

L’INSTEROID non è solo una concept car ma una traduzione concreta dell’immaginazione. Coinvolge gli utenti con elementi multisensoriali, compresi suoni e luci, e offre interazioni personalizzate attraverso il sistema audio Beat House e la Message Grid. Gli esterni, definiti da uno stile audace, presentano una vasta gamma di soluzioni aerodinamiche e un design caratteristico.

“Il debutto italiano di INSTEROID al Salone Auto Torino rappresenta un momento speciale per noi. Questa concept car incarna una moderna interpretazione dell’auto da sogno, una celebrazione del puro divertimento che riflette il nostro approccio capace di rompere gli schemi. Con creatività e innovazione vogliamo parlare alle nuove generazioni di automobilisti, condividendo una visione di mobilità ispirata, coinvolgente e orientata al futuro”, ha dichiarato Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Italia.

Insieme all’INSTEROID, Hyundai ha presentato anche l’IONIQ 9, un imponente SUV elettrico simbolo della visione di mobilità a zero emissioni del marchio. Con un design raffinato e un’efficienza aerodinamica di primo livello, l’IONIQ 9 offre un’esperienza di guida di alta qualità con un’autonomia che supera i 600 km. Gli interni, disponibili in sei o sette posti, sono progettati per garantire comfort e versatilità, rappresentando il lusso moderno e la connettività avanzata.