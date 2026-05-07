Hyundai TUCSON Dark Line: a maggio anticipo zero e interessi zero sull'esclusivo SUV

Hyundai presenta una proposta esclusiva per maggio dedicata a TUCSON Dark Line, l'allestimento che esprime il lato più sofisticato del modello di punta della gamma SUV. Con la campagna "Anticipo 0. Interessi 0.", grazie al finanziamento Hyundai Plus, è ora possibile guidare la TUCSON Dark Line senza anticipi e con tasso d'interesse zero (TAN 0%, TAEG 0,80%). L'offerta punta a rendere più accessibile uno dei veicoli più apprezzati d'Europa proprio in un contesto di tassi medi di mercato in crescita.



Il look della nuova versione Dark Line esalta la personalità sportiva e distintiva di TUCSON, grazie ai cerchi in lega Glossy Grey da 17 pollici, griglia anteriore cromata nera con logo scuro, tetto nero a contrasto, specchietti laterali e vetri posteriori oscurati. Non mancano i badge dedicati e il gruppo ottico posteriore Full LED con firma luminosa orizzontale. Gli interni, completamente neri, seguono la stessa filosofia raffinata con finiture curate e tappetini dedicati.



L'iniziativa promozionale coinvolge la TUCSON Dark Line MY26 con motorizzazione benzina 1.6 T-GDI da 150 CV, cambio manuale e trazione anteriore. Il SUV viene proposto con anticipo zero e rate mensili a partire da 330 euro per 35 mesi, oltre a un valore futuro garantito di 20.242 euro. Il prezzo promozionale con finanziamento scende a 31.400 euro, ben 3.500 euro in meno rispetto al listino ufficiale, offrendo un concreto vantaggio ai clienti.



Il pacchetto Hyundai Plus garantisce massima flessibilità: a fine contratto si può scegliere se rinnovare l'esperienza su un nuovo modello, acquisire l'auto pagando il valore futuro garantito oppure restituirla.



TUCSON Dark Line propone una dotazione di serie ricca di tecnologia, comfort e sicurezza. Tra gli equipaggiamenti spiccano fari Full LED anteriori, strumentazione digitale e sistema di navigazione touchscreen entrambi da 12,3 pollici, con Apple CarPlay, Android Auto wireless e i servizi telematici Bluelink. Il pacchetto Hyundai SmartSense comprende assistenze di ultima generazione come il Forward Collision-Avoidance Assist, Lane Following Assist, Smart Cruise Control (per versioni DCT e AT), Blind Spot Collision-Avoidance Assist e Driver Attention Warning. La praticità è garantita da clima automatico bi-zona, sedili anteriori regolabili in altezza e con supporto lombare elettrico, Smart Key con avviamento Start Button e sensori di parcheggio con retrocamera.



Hyundai TUCSON si conferma come una delle scelte più apprezzate nel segmento dei SUV di medie dimensioni sia in Italia sia in Europa, rafforzando il suo successo attraverso proposte stilistiche innovative come la Dark Line e formule di acquisto personalizzate. Hyundai continua ad investire sulla qualità, la tecnologia e l'eleganza dei suoi SUV, offrendo soluzioni di mobilità all'altezza delle esigenze del mercato contemporaneo.