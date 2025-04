I drive Mercedes-Benz: il progetto che unisce scuola e impresa

Il mondo del lavoro incontra la scuola grazie a ‘#I drive Mercedes-Benz’, l’innovativo programma promosso da Mercedes-Benz Italia per offrire ai giovani diplomandi un’opportunità concreta di inserimento professionale. Attraverso la Training Academy della Stella, l’iniziativa punta a formare nuovi talenti da inserire nei reparti di officina e accettazione dei concessionari aderenti.

Un ponte tra istituti tecnici e concessionari Mercedes-Benz

Secondo Gianluigi Riccioni, Direttore Customer Services MBC di Mercedes-Benz Italia, investire nelle nuove generazioni è essenziale per la crescita del settore: “I giovani sono il futuro dell’impresa, un valore su cui dobbiamo investire e alla cui crescita dobbiamo contribuire attivamente”. L’esperienza acquisita con il progetto Vivaio, avviato nel 2016 e che ha favorito l’inserimento di oltre 150 ragazzi, ha ispirato questa nuova iniziativa, ora estesa a livello nazionale grazie alla collaborazione con 17 dealer Mercedes-Benz.

Come funziona il programma ‘#I drive Mercedes-Benz’

Il progetto nasce per supportare la selezione e il recruitment di personale qualificato nel settore automotive, coinvolgendo gli Istituti Tecnici e Meccatronici prima del loro ingresso nel mondo del lavoro. Il processo di selezione è semplice e strutturato: i dealer aderenti segnalano alla Training Academy di Mercedes-Benz Italia gli istituti con cui vogliono collaborare. Gli studenti vengono poi invitati a un Open Day informativo, che prevede la visita in officina per scoprire da vicino il lavoro in un centro di assistenza Mercedes-Benz.

Successivamente, i giovani interessati presentano il proprio curriculum vitae, e coloro che superano gli esami di maturità possono accedere ai colloqui individuali con i dealer. Alla fine del processo, ogni concessionario selezionerà almeno una risorsa per un tirocinio o uno stage di sei mesi, garantendo un’opportunità di formazione pratica e diretta.

Un’opportunità concreta per i giovani appassionati di automotive

‘#I drive Mercedes-Benz’ rappresenta una grande occasione per i ragazzi che sognano di lavorare nel mondo delle quattro ruote, offrendo formazione di alto livello e accesso diretto a esperienze lavorative qualificate. Grazie a questo programma, il legame tra scuola e impresa si rafforza, creando un bacino di professionalità specializzate pronte a entrare nel settore automotive con competenze avanzate e un alto livello di motivazione.