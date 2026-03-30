I Negrita tornano con “La storia, i viaggi, le canzoni – Talk & Live Set Estate 2026”

Dopo il grande successo del tour teatrale del 2025, i Negrita tornano a esibirsi dal vivo nell’estate 2026 con un nuovo ed esclusivo progetto: “La storia, i viaggi, le canzoni – Talk & Live Set”. Saranno solo sette le date previste, veri e propri appuntamenti unici che porteranno la band toscana in alcune delle location più suggestive del Paese.

Il format “Talk & Live” propone un’intima fusione di musica e racconto, in cui Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich saranno protagonisti di un viaggio sonoro e narrativo accompagnati, in alcuni momenti della scaletta, da Giacomo Rossetti (basso e tastiere) e Cristiano Dalla Pellegrina (percussioni).

Il concerto si trasformerà in un dialogo con il pubblico, alternando brani acustici ai racconti di trent’anni di carriera. “Parole e musica per trent’anni di rock vissuto e suonato senza compromessi, tra energia e riflessione, con l’irruenza della gioventù ma anche la lucidità della maturità”, si legge nella presentazione del tour.

Sarà Gianmaurizio Foderaro di Rai Isoradio, media partner dell’iniziativa, ad accompagnare i Negrita sul palco in un confronto dal vivo che si farà racconto e condivisione, restituendo al pubblico l’autenticità della band e la loro capacità di fondere parole, esperienze e musica. L’intento è quello di far emergere l’essenza più profonda del gruppo, attraverso aneddoti, ispirazioni e riflessioni sul processo creativo che ha dato vita ad alcune tra le canzoni più amate del panorama rock italiano.

La scaletta comprenderà i grandi successi della band – tra cui “Cambio”, “Gioia Infinita”, “Mama Maé”, “Ho imparato a sognare”, “Che rumore fa la felicità” e “Rotolando verso sud” – insieme ai nuovi brani tratti dall’undicesimo album “Canzoni per anni spietati”. Un repertorio che attraversa l’intera carriera dei Negrita, testimoniando la loro capacità di rinnovarsi senza perdere il legame con le proprie radici.

Il tour toccherà sette tappe tra luglio e agosto:

22 luglio – Sordevolo (BI), Anfiteatro Giovanni Paolo II, per il “Connessione Festival”

26 luglio – Passo del Tonale (TN), Lago Valbiolo, per il “Water Music Festival”

29 luglio – Siena, Fortezza Medicea, per il “Vivi Fortezza”

30 luglio – Castiglione del Lago (PG), Rocca Medievale, per il “Moon in June”

31 luglio – Massa d’Albe (AQ), Area Anfiteatro Romano di Alba Fucens, per il “Festiv’Alba”

2 agosto – Cervarese Santa Croce (PD), Castello di San Martino, per il “Ma che bel Castello”

3 agosto – Genova, Arena del Mare – Porto Antico, per il “Live in Genova Festival”

I biglietti sono disponibili dalle ore 12.00 di lunedì 30 marzo sui circuiti di vendita autorizzati. Un’occasione per tutti gli appassionati di vivere dal vivo un’esperienza che mescola musica, parole e storie, nella cornice di un tour pensato come un viaggio nella memoria, nella creatività e nell’anima di una delle rock band più longeve e amate d’Italia.

Con “Talk & Live Set Estate 2026”, i Negrita offrono un ritorno che non è solo un concerto, ma un incontro autentico tra artisti e pubblico: un racconto musicale di trent’anni di avventure, tra il rombo del rock e la dolcezza delle parole.