Tecnologia

IAA Mobility 2025: Elli lancia il progetto pilota per la ricarica bidirezionale

Elli, società innovativa del Gruppo Volkswagen, ha annunciato all’IAA Mobility 2025 un nuovo progetto pilota rivoluzionario per la ricarica bidirezionale dei veicoli elettrici destinata alle abitazioni private. Questa tecnologia promette di offrire soluzioni energetiche più sostenibili e indipendenti per le famiglie di tutta Europa.

Il progetto lanciato da Elli mira a trasformare il modo in cui le case alimentano i loro bisogni energetici, utilizzando le batterie dei veicoli elettrici e impianti fotovoltaici domestici. Questa tecnologia non solo consentirebbe alle abitazioni di essere meno dipendenti dalla rete elettrica tradizionale, ma potrebbe anche ridurre i costi di ricarica fino al 75%. Ciò rappresenta un passo significativo verso l’autosufficienza energetica e un futuro più verde.

Un aspetto innovativo del progetto di Elli consiste nel rendere disponibile l’energia immagazzinata nei veicoli elettrici attraverso una centrale elettrica virtuale. Quest’ultima, collegata all’European Power Exchange (EPEX), garantirà un continuo accesso al mercato dell’energia, grazie al team di trading interno di Elli che lavora incessantemente, 24 ore su 24, sette giorni su sette. Questa iniziativa offre l’opportunità di rendere più efficiente la distribuzione dell’energia, contribuendo a stabilizzare il mercato.

L’obiettivo finale di Elli è integrare ampia scala i sistemi di accumulo e le soluzioni di ricarica bidirezionale in una “Managed Battery Network” (MBN). Questa rete svolgerà un ruolo cruciale nel stabilizzare l’uso delle energie rinnovabili, contribuendo alla transizione energetica dell’intero continente europeo. “L’emergente Managed Battery Network consentirà una gestione più efficace delle risorse energetiche rinnovabili, accelerando il passaggio a energie più sostenibili e stabili,” spiegano i responsabili di Elli.

Con queste iniziative, Elli si posiziona all’avanguardia nel guidare la transizione energetica in Europa, dimostrando come l’innovazione possa portare a un futuro più sostenibile e efficiente.

