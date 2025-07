IAA MOBILITY 2025: la GLC elettrica inaugura una nuova era per Mercedes-Benz

All’IAA MOBILITY 2025, Mercedes-Benz compie un passo decisivo nel percorso verso la mobilità sostenibile con la presentazione in anteprima mondiale della nuovissima GLC elettrica con tecnologia EQ. Questo modello segna l’inizio della più grande offensiva di lanci nella storia del brand, consolidando l’impegno della Casa di Stoccarda nel ridefinire il futuro dell’automotive.

Protagonista assoluta nel cuore dell’evento, la GLC a zero emissioni sarà esposta sia nell’Open Space all’Apothekenhof che nel Padiglione B3, incarnando un design rinnovato ma inequivocabilmente Mercedes-Benz. La nuova GLC non è solo un’evoluzione elettrica del best seller, ma anche l’emblema di una nuova visione estetica e tecnologica: iconica, raffinata e versatile, promette di ridefinire gli standard nel segmento SUV premium.

L’esperienza Mercedes-Benz all’IAA MOBILITY 2025 si estende ben oltre il debutto della GLC elettrica. Il marchio porta a Monaco una gamma completa di veicoli elettrici ed elettrificati, dal segmento compatto alle berline high-performance, passando per SUV di lusso e veicoli multiuso. In primo piano anche la nuova famiglia CLA, con propulsori elettrici e ibridi di ultima generazione, e la CLA Shooting Brake 100% elettrica, prima station wagon a zero emissioni della Casa. Mercedes svela inoltre un’anteprima esclusiva: un prototipo camuffato della futura Grand Limousine VLE, attesa sulle strade nel 2026.

Il concept ‘Open Space’ dell’IAA MOBILITY è pensato per avvicinare il grande pubblico al futuro della mobilità. Mercedes-Benz ha interpretato questo spirito attraverso un ricco programma di eventi, test drive e attività immersive che si svolgeranno dal 9 al 14 settembre presso il proprio padiglione. I visitatori potranno non solo ammirare i nuovi modelli, ma anche testare in prima persona le tecnologie più avanzate.

Presso lo spazio Studio Odeonsplatz by Mercedes-Benz, sarà possibile esplorare il programma di personalizzazione MANUFAKTUR, con un’accurata selezione di materiali, colori e finiture esclusive che celebrano l’eccellenza artigianale e il lusso su misura.

L’esperienza Mercedes-Benz prosegue anche su strada grazie all’IAA Experience, che collega la città al centro espositivo attraverso una flotta di 30 veicoli elettrici ed elettrificati disponibili per test ride. Dal punto di partenza all’Apothekenhof, gli appassionati potranno vivere la guida del futuro con il sistema MB.DRIVE ASSIST PRO, testandolo a bordo di una CLA appositamente configurata.

Inoltre, sarà possibile mettersi al volante di una Mercedes EQS o di una Classe S completamente elettrica, entrambe equipaggiate con il sistema DRIVE PILOT, la tecnologia di guida automatizzata condizionata in grado di supportare velocità fino a 95 km/h in Germania. Durante i test, esperti Mercedes-Benz saranno a disposizione per approfondire le funzionalità avanzate di questi sistemi e rispondere a ogni curiosità sul futuro della mobilità intelligente.