iCAUR debutta in Europa: il nuovo marchio globale di Chery coniuga eleganza classica e tecnologia intelligente

Mentre l’industria automobilistica mondiale accelera verso l’elettrificazione, un nuovo protagonista si affaccia sul mercato europeo: iCAUR, marchio nato all’interno del gruppo Chery come brand strategico globale. La casa automobilistica, fedele alla filosofia secondo cui “il classico non tramonta mai”, mira a fondere design iconico e innovazione tecnologica, proponendo un’esperienza di guida raffinata e sostenibile destinata alla nuova generazione di automobilisti.

iCAUR non si limita a produrre automobili, ma punta a ridefinire il concetto stesso di mobilità. I suoi veicoli sono completamente elettrificati, dotati delle più recenti tecnologie intelligenti e del sistema di trazione integrale i-AWD, abbinato al motore Golden REEV (Range Extended Electric Vehicle). Questa combinazione garantisce la massima sicurezza in città, comfort nei lunghi viaggi e capacità fuoristradistiche di alto livello.

Oggi il marchio opera già in 28 Paesi e regioni del mondo. L’obiettivo è ambizioso: sviluppare ogni anno oltre 200 nuovi prodotti per costruire un ecosistema di alta gamma e trasformare iCAUR da produttore automobilistico a vero e proprio lifestyle brand. La filosofia dei “5R” – Respect, Responsibility, Rigor, Reliability e Relationship – guida ogni fase del design e della produzione, assicurando qualità costruttiva, versatilità e un carattere senza tempo.

Il primo modello a raggiungere il mercato europeo sarà l’imponente iCAUR V27, un SUV di grandi dimensioni presentato con successo al Salone Internazionale dell’Auto di Guangzhou. Il suo design “Future Classic” combina linee robuste e dettagli raffinati, con proporzioni generose: oltre cinque metri di lunghezza e un passo di 2,9 metri che trasmettono forza e stabilità. I fari rotondi e le superfici scolpite donano al V27 un’estetica distintiva, mentre gli interni—denominati “Stellar Cockpit”—offrono un’atmosfera high-tech caratterizzata dal doppio tetto panoramico “Stellar Porthole”, il tetto flottante “Star Island” e sedili posteriori spaziosi che garantiscono comfort e luminosità.

Al cuore della V27 batte il sistema Golden REEV, capace di un’efficienza termica del 45,79%. Il SUV può percorrere fino a 156 km in modalità 100% elettrica e oltre 1.000 km totali con una sola carica, grazie a una batteria da 34,3 kWh. Il doppio motore permette di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 5 secondi, mentre il sistema i-AWD—sviluppato da un team internazionale di motorsport—assicura prestazioni eccezionali sia su strada che in fuoristrada.

L’arrivo in Europa è previsto per il 2026, in concomitanza con la crescente diffusione delle zone a basse emissioni e l’inasprimento delle normative ambientali. Grazie alla sua doppia anima elettrica e ibrida ad autonomia estesa, la iCAUR V27 si propone come soluzione ideale per i grandi centri urbani e per i lunghi viaggi. Nelle città europee come Parigi, Berlino e Amsterdam soddisfa con facilità le esigenze quotidiane di mobilità elettrica, mentre sulle strade di montagna o lungo le autostrade mediterranee garantisce potenza, autonomia e versatilità superiori alla media.

La V27 è progettata per la vita dinamica e le avventure all’aperto: può ospitare portapacchi, tende da tetto e attrezzature per il campeggio o gli sport invernali, offrendo libertà e comfort senza compromessi.

Con il suo mix di tecnologie all’avanguardia, capacità off-road e attenzione al design classico, iCAUR promette di portare una ventata di innovazione e stile nei mercati automobilistici europei, affermandosi come un marchio destinato a ridefinire il concetto di mobilità contemporanea.