Il 2025 del GOT: un anno di emozioni ed esclusività per i fan della Classe G

Il 2025 si preannuncia un anno ricco di emozioni per la community del GOT (G Owners Tribe), il primo club ufficiale al mondo dedicato ai proprietari e appassionati della leggendaria Mercedes-Benz Classe G. Con una storia di oltre 45 anni, la Classe G continua a rappresentare l’icona della robustezza e dell’eleganza, e il GOT è pronto a celebrare questa tradizione con un calendario di eventi esclusivi che attraverseranno alcune delle destinazioni più affascinanti d’Italia e non solo.

La stagione 2025 del GOT partirà dalle Langhe, un territorio italiano di straordinaria rilevanza enogastronomica, perfetto per chi cerca un connubio tra natura, tradizione e innovazione. Un viaggio che proseguirà in Puglia, dove i partecipanti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica tra performance e tradizione, in una delle regioni più affascinanti del Sud Italia.

Un altro evento esclusivo del GOT porterà i fan della Classe G sulle strade che costeggiano il Lago di Garda, dove si avrà l’opportunità di incontrare un’importante eccellenza del Made in Italy. In parallelo, l’esperienza si arricchirà di un’avventura unica nel cuore della Mercedes-Benz, a Stoccarda, dove i membri del club potranno immergersi nell’universo delle supercar “One Man, One Engine” di Affalterbach. Un’opportunità rara per esplorare il mondo delle Stelle della Mercedes in un ambiente altamente esclusivo.

Un’altra delle grandi protagoniste sarà la Sardegna, una meta perfetta per gli amanti del jet-set internazionale, ma anche per coloro che cercano un’esperienza autentica a contatto con una natura incontaminata e tradizioni millenarie. In autunno, i paesaggi mozzafiato ai piedi del Gran Sasso ospiteranno un altro evento emozionante, mostrando il lato più puro e selvaggio del viaggio on the road, per chi desidera scoprire angoli di Italia ancora lontani dalle rotte turistiche convenzionali.

L’etna sarà la cornice di un evento esclusivo in Sicilia, dove i partecipanti avranno l’occasione di esplorare il vulcano e le sue vette, immersi in un paesaggio tra rocce e lava, alla scoperta dei picchi più elevati della cucina siciliana. Il viaggio si concluderà in Spagna, con un’avventura nel deserto di Almeria, un luogo iconico che ha fatto da sfondo a numerosi film di Sergio Leone. Questo viaggio immersivo permetterà ai partecipanti di calarsi nei luoghi che hanno ispirato i leggendari “spaghetti western”.

Il 2025 non sarà solo un anno ricco di eventi, ma anche di importanti novità. Tra queste, l’attesissima capsule collection con capi di abbigliamento e oggetti esclusivi che celebrano il senso di appartenenza alla community del GOT. Inoltre, i membri del club potranno acquistare una Membership Box esclusiva che contiene la tessera del club realizzata in titanio, insieme a vari elementi distintivi e di personalizzazione. Per i fan più esigenti, saranno disponibili anche 10 “Membership Box unique number”, ciascuna con un numero di tessera speciale, come il 1979, anno di nascita della leggendaria Classe G.

Anche per il 2025, l’iscrizione al club GOT sarà completamente gratuita. Tuttavia, chi desidera partecipare a uno o più degli otto eventi proposti dovrà registrarsi sulla landing page ufficiale del GOT.