Il 2025 di Alfa Romeo comincia nel segno di Junior

Il 2025 di Alfa Romeo inizia con grande slancio, trainato dal successo commerciale di Junior, la compatta sportiva che ha già superato 22.000 ordini a pochi mesi dal lancio. Un risultato sorprendente, che ha superato le aspettative, confermando l’entusiasmo del pubblico per il nuovo modello. In particolare, il 21% del mix di vendite riguarda la versione BEV, segno di un forte interesse per l’elettrificazione senza rinunciare alla sportività tipica del marchio.

L’ottima accoglienza di Junior rappresenta un’iniezione di fiducia per Alfa Romeo, che si prepara a completare la gamma con l’attesissima versione Ibrida Q4. Inoltre, il successo in Europa è il trampolino di lancio perfetto per l’ingresso nei mercati di Giappone e Australia, due aree dal grande potenziale, dove il marchio italiano punta a conquistare una nuova fetta di appassionati.

L’entusiasmo generato da Junior si riflette positivamente sull’intera gamma Alfa Romeo. Tonale, Giulia e Stelvio continuano a essere punti di riferimento nei rispettivi segmenti, incarnando i valori di italianità, sportività e passione che da sempre contraddistinguono il marchio. Con un’offerta sempre più ampia e innovativa, Alfa Romeo si conferma protagonista nel panorama automobilistico globale, con uno sguardo rivolto al futuro senza dimenticare la propria tradizione.

Santo Ficili, CEO Alfa Romeo: “Ad inizio anno, in occasione del Salone internazionale di Bruxelles condividevo l’obiettivo ottimistico di 20.000 unità di Junior entro fine gennaio; quindi, per me, superare le aspettative conferma la bontà del progetto e l’ottimo lavoro della nostra rete di concessionari. Riconoscenti verso tutti coloro che fino ad oggi hanno scelto Junior, ci concentriamo ora sul suo debutto in Giappone e Australia, dove avrà il compito di trainare con la sua ondata di novità l’intera gamma composta da Giulia Stelvio e Tonale, già disponibili presso i concessionari Alfa Romeo”.