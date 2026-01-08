Connect with us

Il BMW Group si conferma tra i datori di lavoro più attrattivi a livello globale

Il BMW Group si conferma tra i datori di lavoro più apprezzati a livello globale, conquistando nel 2025 nuovi importanti riconoscimenti che consolidano la sua posizione di leadership nel settore automotive e non solo. In un contesto economico e geopolitico complesso, l’azienda tedesca dimostra di saper offrire stabilità, visione strategica e opportunità professionali di alto livello, rimanendo un punto di riferimento per i lavoratori di tutto il mondo.

Per la quattordicesima volta consecutiva, BMW si aggiudica il primo posto nel Trendence Professionals Barometer 2025 come miglior datore di lavoro in Germania. L’indagine, considerata una delle più autorevoli sull’attrattività delle aziende, è stata condotta su circa 18.000 professionisti laureati. Parallelamente, BMW ha ottenuto posizioni di vertice anche nelle classifiche internazionali stilate da Universum e Forbes, rispettivamente Most Attractive Employers in Europe e World’s Best Employers, registrando il settimo posto tra i futuri ingegneri europei e il quinto posto assoluto nella classifica mondiale di Forbes, il più alto nel settore automotive e tra le aziende europee.

Ilka Horstmeier, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG e responsabile delle Risorse Umane, ha sottolineato come il successo dell’azienda derivi da una visione condivisa e da un impegno collettivo: “Non si diventa il miglior datore di lavoro da soli. Per noi, si tratta di qualcosa che va oltre i riconoscimenti: stiamo affrontando una delle trasformazioni più profonde del nostro settore – dall’elettromobilità, alla digitalizzazione, fino all’intelligenza artificiale. Chi sceglie il BMW Group sceglie un’azienda che punta su responsabilità, su una visione strategica chiara e sul coraggio di esplorare nuove strade. È proprio questo che ci rende forti. Cerchiamo persone che non vogliano solo gestire, ma anche contribuire a plasmare il cambiamento; persone pronte a costruire insieme a noi il futuro della mobilità individuale, che sarà elettrica, digitale e circolare.”

Il BMW Group si distingue anche per la qualità delle condizioni offerte ai dipendenti. L’azienda propone retribuzioni sopra la media, un’ampia gamma di benefit aggiuntivi, iniziative per la mobilità sostenibile e il benessere fisico, oltre a concreti percorsi di sviluppo personale e professionale. Le opportunità di crescita si estendono a settori strategici come la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale e l’elettromobilità, ambiti chiave per la trasformazione del gruppo.

La popolarità dell’azienda trova conferma anche in diverse indagini nazionali. Nel Trendence Graduate Barometer 2025, BMW mantiene la posizione di leader tra i laureati in ingegneria e si piazza al terzo posto tra quelli in economia. Nel segmento IT, si conferma la casa automobilistica meglio piazzata, occupando il sesto posto generale. Inoltre, nel Trendence Student Barometer, BMW migliora il suo posizionamento dal terzo al secondo posto, confermandosi riferimento indiscusso nel settore automotive.

Il consenso interno rispecchia il riconoscimento esterno: il 92% dei dipendenti BMW si dichiara orgoglioso di lavorare per l’azienda e l’87% la raccomanderebbe come datore di lavoro. Dati che rafforzano la percezione di fiducia e soddisfazione diffusa all’interno del gruppo.

A livello locale, BMW Italia continua a distinguersi come uno dei migliori contesti lavorativi del Paese. Per l’ottavo anno consecutivo, il Corriere della Sera e Statista hanno inserito BMW tra gli Italy’s Best Employers 2026, mentre l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, insieme a Repubblica, ha confermato il riconoscimento Top Job – Best Employers 2025/2026. A questi si aggiunge il titolo di azienda leader in diversità e inclusione per il 2025 assegnato da Il Sole 24 Ore e Statista, ulteriore testimonianza di una cultura d’impresa attenta alle persone e al rispetto delle differenze.

La valorizzazione dei talenti rimane al centro della filosofia del gruppo: giovani professionisti e figure specializzate in discipline come data science, sviluppo software e intelligenza artificiale trovano in BMW un ambiente aperto all’innovazione e una piattaforma ideale per lo sviluppo di carriere dinamiche.

Con oltre un decennio di primati e un impegno costante verso l’innovazione e la responsabilità sociale, il BMW Group consolida la sua reputazione come uno dei migliori luoghi di lavoro al mondo, modello di riferimento per l’intero settore industriale europeo e globale.

