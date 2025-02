Il BMW Museum celebra un anno da record e annuncia grandi novità per il 2025

Il BMW Museum si conferma come una delle principali attrazioni culturali della Germania, registrando nel 2024 il miglior risultato della sua storia con oltre 840.000 visitatori. Questo successo è il frutto di un’offerta espositiva in continua evoluzione, che anche nel 2025 promette esperienze uniche grazie a nuove installazioni e mostre innovative.

Il museo ha recentemente aggiornato la sua mostra permanente, arricchendo la “Casa del Design”, uno spazio che svela i segreti del team di design BMW attraverso tre livelli sovrapposti. Qui, il visitatore può immergersi nel processo creativo che porta alla nascita di un veicolo, partendo dalla sala “Ispirazione”, dove le prime idee di design prendono forma. Il fiore all’occhiello di questa sezione è la scultura cinetica, composta da 714 sfere metalliche sospese, che con i loro movimenti raccontano l’evoluzione di un’auto dalla bozza iniziale alla silhouette finale. Grazie a luci atmosferiche e suoni avvolgenti, questo spazio si trasforma in un’esperienza immersiva e affascinante.

Proseguendo il percorso, i visitatori raggiungono l'”Atelier”, uno spazio minimalista dove si esplorano le soluzioni innovative di BMW. Qui, tra schizzi, materiali innovativi e concept car come la BMW Vision Neue Klasse, si possono scoprire le tecnologie più avanzate utilizzate dal marchio.

La nuova sala “Incontro” porta il visitatore nel cuore della passione per il brand con “Drive. Live. Love.“, un’esperienza emozionale che celebra il legame tra proprietari e vetture BMW. Tre auto iconiche sono esposte in questo spazio: la BMW Isetta, la BMW 2002 TI e una vettura a rotazione, scelta tra quelle prestate dai membri del BMW Club. Interattività e coinvolgimento sono garantiti da tre postazioni speciali, tra cui una dedicata alla selezione di colori e materiali e una postazione fotografica con la Isetta.

A partire da marzo 2025, il BMW Museum introdurrà la BMW DigiTour, una nuova esperienza digitale che sostituirà l’attuale app del museo. I visitatori potranno esplorare la storia di BMW in modo interattivo e personalizzato direttamente dal proprio smartphone o tablet, senza bisogno di scaricare alcuna applicazione.

Ma le sorprese non finiscono qui. Maggio 2025 segnerà l’apertura della mostra “Belle Macchine. Il design automobilistico italiano alla BMW“. L’esposizione esplorerà il contributo dell’Italia all’estetica e allo stile delle vetture BMW, raccontando come il design italiano, simbolo di bellezza senza tempo, abbia influenzato il brand tedesco. Fin dagli anni ’30, BMW ha tratto ispirazione dalle eleganti carrozzerie italiane e, grazie alla collaborazione con maestri del settore come Giorgio Giugiaro e Marcello Gandini, ha dato vita a modelli iconici che hanno segnato la storia dell’automobile.

Un omaggio alla fusione perfetta tra ingegneria tedesca ed estetica italiana, che ha contribuito a rendere BMW un’icona nel mondo delle auto di lusso.

Con questi nuovi progetti e il successo ottenuto nel 2024, il BMW Museum si prepara a un 2025 ancora più entusiasmante, offrendo ai visitatori esperienze sempre più coinvolgenti e innovative.