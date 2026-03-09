Il centro di controllo della performance: gli interni della nuova Mercedes-AMG GT Coupè4

Mercedes-AMG presenta gli interni della nuova GT Coupé4, una vettura che incarna la filosofia del marchio tedesco nel rendere la performance un’esperienza emozionale e tangibile, non soltanto un insieme di dati meccanici. Il nuovo abitacolo è stato progettato con l’obiettivo di creare l’interazione più diretta possibile tra uomo e macchina, un concetto che rimane al cuore della tradizione AMG.

L’abitacolo è completamente orientato al guidatore e mette in primo piano la performance. Ogni elemento è pensato per favorire il piacere di guida tipico di AMG, con una disposizione che trasmette immediatamente la sensazione di trovarsi al centro di un vero e proprio cockpit sportivo. Il design interno riflette la ricerca della massima precisione, unendo eleganza e funzionalità.

Tra le novità più significative spicca l’AMG RACE ENGINEER, un sistema che integra in modo intelligente hardware e software per portare la dinamica di guida a un livello superiore. Grazie alla Control Unit AMG RACE ENGINEER, il conducente accede direttamente al “sistema nervoso centrale” della vettura, potendo intervenire in modo immediato e intuitivo su risposta, agilità e trazione.

Il cockpit digitale è caratterizzato da display perfettamente integrati e da uno schermo centrale orientato verso il guidatore. Questa configurazione trasforma l’interno in un vero centro di comando della performance, dove ogni comando è a portata di mano e ogni informazione è visualizzata con chiarezza. La logica di interazione è stata progettata con equilibrio, combinando pulsanti aptici, touchscreen e controllo vocale per offrire un’esperienza di utilizzo fluida e moderna.

Sul piano del comfort, la Mercedes-AMG GT Coupé4 promette un’esperienza a bordo completa. I sedili anteriori, bassi e sportivi, rafforzano la sensazione di connessione con la vettura, mentre i posti posteriori, dotati di sedili singoli di serie, garantiscono un comfort elevato anche durante i lunghi viaggi grazie al generoso spazio per le gambe.

Il centro di controllo della performance non è soltanto un concetto stilistico, ma rappresenta la fusione tra tecnologia, dinamica e piacere di guida. Ancora prima di avviare il motore, l’abitacolo della nuova GT Coupé4 comunica il suo scopo: offrire un’autentica esperienza AMG, dove ogni dettaglio serve a tradurre la potenza in emozione e il design in precisione.

Con questa nuova generazione, AMG riafferma la propria identità e l’impegno a evolvere costantemente l’idea di sportività, puntando a un approccio in cui le prestazioni diventano percepibili, non solo misurabili. La GT Coupé4 si presenta così come un concentrato di emozione, controllo e tecnologia, capace di mettere il guidatore al centro di ciò che AMG definisce “performance totale”.