Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Il centro di controllo della performance: gli interni della nuova Mercedes-AMG GT Coupè4

Published

Mercedes-AMG presenta gli interni della nuova GT Coupé4, una vettura che incarna la filosofia del marchio tedesco nel rendere la performance un’esperienza emozionale e tangibile, non soltanto un insieme di dati meccanici. Il nuovo abitacolo è stato progettato con l’obiettivo di creare l’interazione più diretta possibile tra uomo e macchina, un concetto che rimane al cuore della tradizione AMG.

L’abitacolo è completamente orientato al guidatore e mette in primo piano la performance. Ogni elemento è pensato per favorire il piacere di guida tipico di AMG, con una disposizione che trasmette immediatamente la sensazione di trovarsi al centro di un vero e proprio cockpit sportivo. Il design interno riflette la ricerca della massima precisione, unendo eleganza e funzionalità.

Tra le novità più significative spicca l’AMG RACE ENGINEER, un sistema che integra in modo intelligente hardware e software per portare la dinamica di guida a un livello superiore. Grazie alla Control Unit AMG RACE ENGINEER, il conducente accede direttamente al “sistema nervoso centrale” della vettura, potendo intervenire in modo immediato e intuitivo su risposta, agilità e trazione.

Il cockpit digitale è caratterizzato da display perfettamente integrati e da uno schermo centrale orientato verso il guidatore. Questa configurazione trasforma l’interno in un vero centro di comando della performance, dove ogni comando è a portata di mano e ogni informazione è visualizzata con chiarezza. La logica di interazione è stata progettata con equilibrio, combinando pulsanti aptici, touchscreen e controllo vocale per offrire un’esperienza di utilizzo fluida e moderna.

Sul piano del comfort, la Mercedes-AMG GT Coupé4 promette un’esperienza a bordo completa. I sedili anteriori, bassi e sportivi, rafforzano la sensazione di connessione con la vettura, mentre i posti posteriori, dotati di sedili singoli di serie, garantiscono un comfort elevato anche durante i lunghi viaggi grazie al generoso spazio per le gambe.

Il centro di controllo della performance non è soltanto un concetto stilistico, ma rappresenta la fusione tra tecnologia, dinamica e piacere di guida. Ancora prima di avviare il motore, l’abitacolo della nuova GT Coupé4 comunica il suo scopo: offrire un’autentica esperienza AMG, dove ogni dettaglio serve a tradurre la potenza in emozione e il design in precisione.

Con questa nuova generazione, AMG riafferma la propria identità e l’impegno a evolvere costantemente l’idea di sportività, puntando a un approccio in cui le prestazioni diventano percepibili, non solo misurabili. La GT Coupé4 si presenta così come un concentrato di emozione, controllo e tecnologia, capace di mettere il guidatore al centro di ciò che AMG definisce “performance totale”.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Spettacolo

Estate 2026, torna SalernoSounds: Frah Quintale il primo artista annunciato

Motori

Nuova Renault Clio conquista l’Italia: già 10.000 ordini dal lancio

Spettacolo

“Pechino Express – L’Estremo Oriente”: dal 12 marzo la nuova corsa targata Sky Original

Motori

Mercedes-Benz Italia e ACI-SARA: nasce il CLA Safety Hub per una nuova era di sicurezza stradale

Spettacolo

“Gina Lollobrigida: Diva contesa” – la prima docu-serie originale italiana di HBO Max dal 3 aprile 2026

Senza categoria

Con Peugeot 5008 Plug-In Hybrid al Museo Picasso di Antibes: eleganza e arte si incontrano

Spettacolo

LP inaugura il No Borders Music Festival 2026 ai Laghi di Fusine

Società

Birra Moretti celebra la spontaneità italiana con la campagna “Come piace a noi”

Motori

La nuova Nissan LEAF è vincitrice assoluta del Women’s Worldwide Car of the Year 2026

Motori

Il centro di controllo della performance: gli interni della nuova Mercedes-AMG GT Coupè4

Spettacolo

“It’s Never Over: Jeff Buckley”, il documentario evento sulla leggenda di “Grace”

Spettacolo

Grande successo per “L’Arca di Lorè” di Jovanotti in Australia: il viaggio musicale prosegue verso l’Italia

Motori

Hyundai svela la nuova IONIQ 6 N Line: eleganza elettrica e carattere sportivo

Motori

Volkswagen accelera sull’elettrico: consegnati quattro milioni di veicoli BEV nel mondo

Motori

Mattia Furlani nuovo Brand Ambassador di Leapmotor: un salto tra sport e mobilità elettrica

Tecnologia

TCL presenta la nuova gamma di tablet al MWC 2026

Spettacolo

MARCO MASINI: disponibile da oggi in digitale e in cd “PERFETTO IMPERFETTO”
SENHIT

Spettacolo

Senhit trionfa al San Marino Song Contest 2026 con “Superstar” feat. Boy George

Motori

Nissan Qashqai domina il mercato italiano: a febbraio è il C-SUV più venduto grazie al nuovo e-POWER
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Il leader mondiale dei veicoli a nuova energia, BYD, annuncia una doppia innovazione destinata a ridefinire i limiti della mobilità elettrica: la tecnologia proprietaria...

2 ore ago

Motori

Nuova Renault Clio conquista l’Italia: già 10.000 ordini dal lancio

La Renault Clio continua a dominare la scena del mercato automobilistico italiano, confermandosi una delle compatte più amate di sempre. A poche settimane dal...

2 ore ago

Motori

Mercedes-Benz Italia e ACI-SARA: nasce il CLA Safety Hub per una nuova era di sicurezza stradale

La collaborazione tra Mercedes-Benz Italia e i Centri di Guida Sicura ACI-SARA di Vallelunga e Lainate si rinnova per il 2026, confermando un sodalizio...

4 ore ago

Senza categoria

Con Peugeot 5008 Plug-In Hybrid al Museo Picasso di Antibes: eleganza e arte si incontrano

Visitare Antibes, nel cuore della Costa Azzurra, significa inevitabilmente lasciarsi affascinare dalla bellezza del Museo Picasso ospitato nel rinascimentale Castello Grimaldi. È qui che...

5 ore ago