Il Giro d’Italia guida le moto Suzuki

Per il secondo anno consecutivo, Suzuki sarà la Moto Ufficiale del Giro d’Italia 2026, confermando una partnership di prestigio con RCS Sport & Events. L’accordo non riguarderà soltanto la storica corsa rosa, in programma dall’8 al 31 maggio 2026, ma si estenderà a tutte le principali competizioni ciclistiche organizzate dalla società: Strade Bianche, Strade Bianche Women, Tirreno-Adriatico, Milano‑Torino, Milano‑Sanremo e Il Lombardia tra le Classiche Monumento, oltre a appuntamenti come Sanremo Women, Giro d’Abruzzo, Giro Next Gen, Giro d’Italia Women e Gran Piemonte.

La Casa di Hamamatsu rafforza così il proprio legame con il mondo dello sport, sottolineando il valore condiviso con il ciclismo: passione, rispetto, sostenibilità e impegno. Suzuki si conferma un partner tecnico affidabile, capace di offrire supporto logistico e operativo in eventi di portata internazionale. In particolare, nel 2026, metterà a disposizione una flotta di oltre 70 moto dedicate all’assistenza delle gare e alla sicurezza dei percorsi.

La prima tappa del calendario, la Strade Bianche dell’8 marzo, vedrà protagonista la V-Strom 800DE. Con un motore bicilindrico da 776 cc, 84 cavalli di potenza e 78 Nm di coppia, questa moto rappresenta una sintesi perfetta tra prestazioni e versatilità. Le sospensioni a lunga escursione e l’ottima protezione aerodinamica la rendono ideale per affrontare i tratti misti di sterrato e asfalto della gara senese, che da anni affascina con i suoi paesaggi unici.

Accanto alla 800DE, saranno impegnate anche le V-Strom 1050DE e V-Strom 1050SE, due modelli pensati per sostenere l’organizzazione lungo centinaia di chilometri di competizione. Queste Adventure Tourer offrono una notevole capacità di carico, sistemi elettronici avanzati di assistenza e un motore potente e affidabile, elementi indispensabili nelle condizioni operative delle gare su strada.

La componente sportiva sarà rappresentata dalla GSX-S1000GT, Grand Tourer che unisce prestazioni elevate a un comfort di livello superiore. Con il suo motore quattro cilindri in linea da 999 cc, 152 cavalli e 106 Nm di coppia, garantisce una spinta fluida e costante, perfetta per lunghi tratti e velocità di crociera mantenuta. Il telaio in alluminio e l’impianto frenante Brembo‑Nissin confermano l’attenzione del marchio per sicurezza e bilanciamento dinamico.

A completare la flotta ci sarà la nuova GSX-S1000GX, una crossover ad alte prestazioni che punta su comfort, stabilità e controllo, grazie alle sospensioni elettroniche e a un pacchetto completo di assistenze alla guida. Il suo equilibrio tra agilità e solidità la rende adatta alle esigenze di una manifestazione sportiva complessa e dinamica come il Giro d’Italia.

Attraverso questa collaborazione, Suzuki conferma la propria volontà di promuovere una mobilità più sostenibile, nella quale il rispetto reciproco tra utenti della strada e la valorizzazione della bicicletta rappresentano punti fermi. Le moto Suzuki a supporto degli atleti in gara sono l’emblema di un marchio che si riconosce nei valori del sacrificio, della determinazione e dei sogni da realizzare.

L’impegno di Suzuki va dunque oltre la produzione di veicoli: abbraccia la cultura dello sport e la ricerca costante di innovazione tecnologica. La presenza del marchio giapponese al fianco del Giro d’Italia 2026 testimonia come eccellenza meccanica e passione sportiva possano condividere gli stessi traguardi: ogni chilometro percorso sarà un viaggio di emozioni e sfide, sotto il segno di Suzuki.