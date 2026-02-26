Connect with us

Il Giro d’Italia guida le moto Suzuki

Published

Per il secondo anno consecutivo, Suzuki sarà la Moto Ufficiale del Giro d’Italia 2026, confermando una partnership di prestigio con RCS Sport & Events. L’accordo non riguarderà soltanto la storica corsa rosa, in programma dall’8 al 31 maggio 2026, ma si estenderà a tutte le principali competizioni ciclistiche organizzate dalla società: Strade Bianche, Strade Bianche Women, Tirreno-Adriatico, Milano‑Torino, Milano‑Sanremo e Il Lombardia tra le Classiche Monumento, oltre a appuntamenti come Sanremo Women, Giro d’Abruzzo, Giro Next Gen, Giro d’Italia Women e Gran Piemonte.

La Casa di Hamamatsu rafforza così il proprio legame con il mondo dello sport, sottolineando il valore condiviso con il ciclismo: passione, rispetto, sostenibilità e impegno. Suzuki si conferma un partner tecnico affidabile, capace di offrire supporto logistico e operativo in eventi di portata internazionale. In particolare, nel 2026, metterà a disposizione una flotta di oltre 70 moto dedicate all’assistenza delle gare e alla sicurezza dei percorsi.

La prima tappa del calendario, la Strade Bianche dell’8 marzo, vedrà protagonista la V-Strom 800DE. Con un motore bicilindrico da 776 cc, 84 cavalli di potenza e 78 Nm di coppia, questa moto rappresenta una sintesi perfetta tra prestazioni e versatilità. Le sospensioni a lunga escursione e l’ottima protezione aerodinamica la rendono ideale per affrontare i tratti misti di sterrato e asfalto della gara senese, che da anni affascina con i suoi paesaggi unici.

Accanto alla 800DE, saranno impegnate anche le V-Strom 1050DE e V-Strom 1050SE, due modelli pensati per sostenere l’organizzazione lungo centinaia di chilometri di competizione. Queste Adventure Tourer offrono una notevole capacità di carico, sistemi elettronici avanzati di assistenza e un motore potente e affidabile, elementi indispensabili nelle condizioni operative delle gare su strada.

La componente sportiva sarà rappresentata dalla GSX-S1000GT, Grand Tourer che unisce prestazioni elevate a un comfort di livello superiore. Con il suo motore quattro cilindri in linea da 999 cc, 152 cavalli e 106 Nm di coppia, garantisce una spinta fluida e costante, perfetta per lunghi tratti e velocità di crociera mantenuta. Il telaio in alluminio e l’impianto frenante Brembo‑Nissin confermano l’attenzione del marchio per sicurezza e bilanciamento dinamico.

A completare la flotta ci sarà la nuova GSX-S1000GX, una crossover ad alte prestazioni che punta su comfort, stabilità e controllo, grazie alle sospensioni elettroniche e a un pacchetto completo di assistenze alla guida. Il suo equilibrio tra agilità e solidità la rende adatta alle esigenze di una manifestazione sportiva complessa e dinamica come il Giro d’Italia.

Attraverso questa collaborazione, Suzuki conferma la propria volontà di promuovere una mobilità più sostenibile, nella quale il rispetto reciproco tra utenti della strada e la valorizzazione della bicicletta rappresentano punti fermi. Le moto Suzuki a supporto degli atleti in gara sono l’emblema di un marchio che si riconosce nei valori del sacrificio, della determinazione e dei sogni da realizzare.

L’impegno di Suzuki va dunque oltre la produzione di veicoli: abbraccia la cultura dello sport e la ricerca costante di innovazione tecnologica. La presenza del marchio giapponese al fianco del Giro d’Italia 2026 testimonia come eccellenza meccanica e passione sportiva possano condividere gli stessi traguardi: ogni chilometro percorso sarà un viaggio di emozioni e sfide, sotto il segno di Suzuki.

Motori

