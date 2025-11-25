Il Gruppo Chery continua l’espansione in Italia: arrivano LEPAS, iCAUR e EXLANTIX

Il gruppo automobilistico cinese Chery conferma il proprio impegno nel mercato italiano annunciando una nuova fase di espansione. Dopo il lancio di OMODA & JAECOO, il gruppo introdurrà nel Paese i marchi LEPAS e iCAUR rispettivamente dal 2026 e dal 2027, per poi portare entro i prossimi cinque anni anche il brand premium EXLANTIX.

Si tratta di una mossa strategica che amplia l’offerta di Chery e consolida la sua presenza in Europa, puntando su un mix di design, tecnologia e sostenibilità. LEPAS sarà il primo nuovo protagonista a debuttare nel 2026 con una proposta che combina eleganza, accessibilità e innovazione. Il marchio si ispira a una filosofia di mobilità raffinata e consapevole, rappresentata dal claim “Drive Your Elegance”. Il design delle sue vetture, ispirato all’agilità del leopardo e definito “Leopard Aesthetics”, coniuga linee dinamiche e proporzioni armoniose. Il modello di punta sarà il SUV L8, già presentato in anteprima al Salone dell’Auto di Torino e atteso sul mercato nel secondo trimestre del prossimo anno.

Nel 2027 sarà la volta di iCAUR, un marchio che intende fondere lo stile classico con l’innovazione tecnologica del futuro. Dopo il debutto mondiale al Salone di Shanghai nel 2025, iCAUR si prepara al lancio italiano con il SUV V27, dotato di sistema ibrido a range extender e fino a 455 CV di potenza. Questa vettura combina un design robusto e lineare con un’anima tecnologica pensata per offrire comfort, efficienza e versatilità. Il marchio si ispira al principio “Less is truer”, ovvero “meno è più vero”, proponendo automobili dal design essenziale e destinato a durare nel tempo.

Entro cinque anni arriverà anche EXLANTIX, brand premium del gruppo con una gamma di veicoli elettrici di fascia alta. Le sue vetture, già presenti in diversi mercati internazionali, comprendono modelli come la berlina ES e il SUV ET, entrambi sviluppati per competere con i marchi europei di riferimento. EXLANTIX rappresenta la punta di diamante della strategia di elettrificazione di Chery, grazie a tecnologie BEV e ibridi a autonomia estesa, batterie di nuova generazione e sistemi avanzati di assistenza alla guida. Tutta la produzione del marchio segue criteri di sostenibilità e utilizza processi responsabili, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale.

Il claim di EXLANTIX, “Shift to Tomorrow”, sintetizza la filosofia del brand: guardare al futuro con spirito pionieristico, coniugando estetica, prestazioni e innovazione responsabile.

«Siamo entusiasti di portare LEPAS, iCAUR ed EXLANTIX in Italia – commenta Kevin Cheng, CEO OMODA & JAECOO AUTOMOTIVE ITALY – perché rappresenta una tappa strategica per il nostro Gruppo e per il settore dell’auto premium nel nostro Paese. Con questi Marchi, che si aggiungono a OMODA & JAECOO, offriamo un’esperienza di mobilità che unisce prestazioni, design e sostenibilità».

Chery rafforza così il proprio ruolo nel mercato italiano, già consolidato grazie ai risultati ottenuti nel 2025 da OMODA & JAECOO, che ha superato le 11.000 immatricolazioni tra gennaio e ottobre, con una crescita costante trainata dai modelli plug-in Super Hybrid. L’espansione dei nuovi brand mira a completare l’offerta, proponendo soluzioni diversificate per tutte le tipologie di clienti: dalle vetture eleganti di LEPAS, ai SUV tecnologici di iCAUR, fino ai modelli premium full electric di EXLANTIX.

Con questa operazione, Chery apre un nuovo capitolo del proprio percorso in Italia: sviluppo locale, sostenibilità e innovazione si fondono in una visione globale che guarda al futuro della mobilità con determinazione e ambizione.