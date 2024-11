Il Gruppo Piaggio è protagonista a EICMA con una serie di grandi novità

Il Gruppo Piaggio si presenta a EICMA consolidando la propria posizione di primo costruttore europeo di scooter e moto, uno dei principali player a livello globale. A EICMA 2024 si confermano il rinnovamento e all’ampliamento della gamma moto coi marchi Aprilia e Moto Guzzi. Dalla sportività al viaggio, dai circuiti alle piste off-road più impegnative, le nuove proposte vanno incontro alla domanda di avventura dei motociclisti.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL GRUPPO PIAGGIO A EICMA 2024

Aprilia Tuono 457

Nasce sulla piattaforma tecnica di RS 457 appena presentata ed è destinata a soddisfare le necessità di mobilità e divertimento dei giovani motociclisti ad ogni latitudine del globo. È la Tuono più anticonformista e irriverente che ci sia e, mantenendo intatti i valori essenziali caratteristici di tutte le Tuono, si presenta in una vesta inedita, adeguata alle esigenze e ai gusti del pubblico al quale si rivolge. Si distingue per il rapporto peso/potenza da record (159 kg a secco per 35kW), il massimo possibile per una moto guidabile con la patente A2, che determina una guida estremamente divertente e dinamica, ma anche facile e alla portata di tutti. Le caratteristiche tecniche sono da prima della classe: telaio in alluminio (unico nel segmento) ed elettronica di categoria superiore che comprende l’acceleratore Ride by Wire, tre Riding Mode, ABS e traction control. È spinta da un generoso motore bicilindrico parallelo di ultima generazione che raggiunge la potenza massima di 35 kW (47,6 CV) a 9.400 giri/minuto e una coppia di 43,5 Nm a 6.700 giri/minuto, l’82% della quale è già disponibile a 3.000 giri/minuto.

Aprilia Tuareg Rally

È la Tuareg più specialistica, strettamente derivata dalla versione da competizione di Aprilia Racing che ha vinto l’Africa Eco Race e il campionato italiano Motorally. Un riferimento assoluto tra le bicilindriche dedicate al fuoristrada più impegnativo. Rispetto alla già ottima Tuareg, si distingue l’allestimento di serie dall’anima racing, votato maggiormente all’offroad che comprende il parafango anteriore alto, un nuovo paracoppa in alluminio, nuovi e più robusti paramani e un nuovo guida catena. La sella e il manubrio sono più alti e adattai alla guida in piedi. I cerchi a raggi hanno canale stretto in ergal e montano pneumatici con camera d’aria, mentre le sospensioni Kayaba dalla maxi escursione di 240 mm hanno componenti interni dedicati all’enduro. Il motore dispone di nuovi aggiornamenti e di una mappatura più diretta dedicata all’offroad. Lo scarico by SC Project ha il silenziatore in titanio. Il peso scende a soli 199 kg in ordine di marcia.

Nuova gamma Factory di Aprilia

Il nome Factory contraddistingue le versioni più esclusive e pregiate delle sportive Aprilia, riconosciute dagli appassionati per la loro raffinatezza di origine racing, che si traduce in un’esperienza di guida unica in pista e in strada. Ora anche la nuova RS 660 è disponibile in allestimento Factory e dispone di serie di sospensioni Öhlins pluriregolabili e grafiche dedicate. Tutte le versioni di RS 660 ricevono numerose novità: la carenatura adotta nuove ali aerodinamiche che aumentano la stabilità, mentre l’elettronica di bordo, già al top nella precedente versione, guadagna il launch control e una nuova strumentazione a colori. Grazie al motore più potente da 105 CV e al peso di soli 183 kg in ordine di marcia, migliora ulteriormente il rapporto peso/potenza. Gli stessi aggiornamenti di RS 660 Factory si trovano anche su Tuono 660 Factory, più adatta all’utilizzo quotidiano e al divertimento su strada, grazie al manubrio alto e all’impostazione naked. Le nuove Aprilia V4 Factory sono il riferimento delle rispettive categorie, dotate di soluzioni direttamente derivate dall’esperienza di Aprilia in MotoGP. Tuono V4 Factory vanta un nuovo design con aerodinamica evoluta, un nuovo pacchetto di controlli elettronici APRC con logiche predittive e una nuova strumentazione a colori. Il motore V4 sale a 180 CV, tutti pienamente sfruttabili grazie ad una ciclistica frutto dell’esperienza di Aprilia nelle piste di tutto il mondo. La punta di diamante è la nuova Aprilia RSV4 Factory, la sportiva dei record, la superbike omologata di serie più potente al mondo grazie al motore V4 capace ora di erogare 220 CV. Nuova è l’aerodinamica dotata di winglets in stile MotoGP, che permettono di aumentare la stabilità e l’aderenza al suolo in curva. Anche RSV4 Factory dispone della nuova generazione di sistemi di controllo attivi con logiche adattive e predittive in grado di adeguare l’intervento dei controlli in maniera calibrata e controllata in dipendenza delle condizioni e dello stile di guida.

Nuova gamma Aprilia 125

Aprilia è l’unica ad avere in gamma quattro moto 125 di differente estrazione, ognuna dedicata ad un tipo di utilizzo differente: la sportiva RS, la naked Tuono, l’enduro RX e la supermotard SX. Tutte e quattro si presentano a EICMA rinnovate. RS 125 e Tuono 125 sono le uniche ottavo di litro made in Italy con telaio in alluminio, fedeli alla tradizione sportiva di Aprilia e ora vantano nuovi allestimenti che comprendono il traction control e l’ABS su ambo le ruote in grado di aumentare la sicurezza ai livelli delle moto di categoria superiore. Il motore monocilindrico con distribuzione a quattro valvole e raffreddamento a liquido, è stato rivisto nella messa a punto e vanta le stesse prestazioni da prima della classe della precedente unità, nonostante sia conforme alla più stringente normativa Euro 5+: 15 CV (11kW) a 10.500 giri/min e 11,5 Nm a 8.500 giri/min che sono valori di riferimento nella categoria. Nuove anche le varianti cromatiche cui sono disponibili. SX 125 e RX 125 si presentano completamente rinnovate nel design delle sovrastrutture e nell’equipaggiamento che comprende la fanaleria full LED e un’inedita strumentazione digitale a colori. SX 125 ha cerchi, pneumatici e un impianto frenante più adeguato alla guida funambolica e stradale, mentre RX 125 ha un equipaggiamento maggiormente vocato al fuoristrada.

Moto Guzzi V7 Sport

Si rinnova profondamente la gamma V7, arricchendosi anche di un nuovo modello che porta un nome mitico per Moto Guzzi. Arriva la nuova V7 Sport, la più dinamica e tecnologica V7 di sempre: doppio freno a disco anteriore, forcella rovesciata, piattaforma inerziale, acceleratore elettronico Ride by Wire e il Riding Mode Sport dedicato. Il modello più iconico di Moto Guzzi cambia, mantenendo però intatto il suo fascino autentico, grazie al suo stile senza tempo caratterizzato dal serbatoio in metallo e dal design inimitabile del suo scultoreo motore bicilindrico trasversale a V di 90° dalle prestazioni maggiore ma dallo stesso carattere unico al mondo. Di serie anche ABS, traction control e il cruise control.

Nuova gamma scooter Piaggio a ruota alta

Il marchio Piaggio propone a EICMA la sua gamma di scooter a ruota alta. Best seller che hanno inventato un segmento dettandone le linee tecniche e stilistiche.

Uno degli scooter più amati e popolari, sinonimo di facilità, maneggevolezza e leggerezza, il Piaggio Liberty, debutta con uno stile tutto nuovo e con un allestimento più ricco che comprende la strumentazione digitale a colori e un nuovo manubrio dalla forma studiata per aumentare la facilità e il comfort di guida. È disponibile in tre cilindrate: 50, 125 e 150, queste ultime due sono equipaggiate da sistema ABS.

Beverly è disponibile ora con il nuovo grintoso motore da 310 cc e 27,7 CV di potenza massima. Il nuovo motore, che vanta oltre il 70% dei componenti rinnovati rispetto alla versione precedente, migliora anche i valori di coppia, unendo potenza e dolcezza di erogazione, per una guida sempre più brillante e, al tempo stesso, anche più facile e rilassata. Piaggio Medley, il ruota alta agile e leggero, entra in una nuova classe di cilindrata: nasce Medley 200, con potenza di 13kW e coppia di 16,5 Nm, per una guida brillante e grande elasticità di marcia. Di serie ABS e sistema Start & Stop.

Vespa Gts 310

Da sempre simbolo di stile italiano e icona di eleganza, Vespa continua nel suo continuo aggiornamento alla migliore tecnologia.

L’ammiraglia Gts, diventa la Vespa più potente e scattante mai realizzata in quasi ottanta anni di storia della due ruote più amata al mondo. Il cuore di questa evoluzione è il nuovo motore da 310cc, una unità che, partendo dalla base del già modernissimo propulsore da 278cc raffreddato a liquido, lo evolve profondamente, con oltre il 70% dei componenti completamente nuovi, con nuove misure e quindi con nuove e migliori prestazioni.

La corsa del monocilindrico aumenta da 63 a poco oltre 70 mm, portando così la cilindrata da 278 a 310cc e la potenza a 25 CV. Cresce anche la coppia e, grazie alla corsa più lunga, l’elasticità di marcia. Non cambiano le caratteristiche tecniche e di stile, da poco completamente rinnovate, ribadendo così la tradizione di continuo aggiornamento di Vespa verso la migliore tecnologia del suo tempo, che è da sempre uno dei segreti del suo successo.