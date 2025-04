Il Gruppo Volkswagen presenta in Cina un nuovo ADAS supportato da IA

Auto Shanghai 2025 segna un momento storico per il Gruppo Volkswagen, che debutta con il suo primo sistema di guida altamente automatizzato sviluppato localmente in Cina. Questo traguardo è parte integrante della strategia “In Cina, per la Cina”, con cui il colosso automobilistico tedesco punta ad ampliare le proprie competenze tecnologiche direttamente nel mercato cinese, il più grande e dinamico al mondo per la mobilità del futuro.

Il nuovo sistema, progettato con un approccio autoapprendente e basato su intelligenza artificiale proprietaria, è stato concepito specificamente per affrontare le complesse condizioni del traffico urbano cinese, notoriamente variabili e congestionate. L’obiettivo è offrire agli automobilisti un’esperienza di guida naturale, sicura e reattiva, in linea con le esigenze e le aspettative dei clienti locali.

Il cuore tecnologico del sistema è rappresentato da un avanzato System-on-Chip (SoC), capace di garantire una potenza di calcolo elevata e una reattività eccezionale. Questa architettura consente al veicolo di analizzare e rispondere in tempo reale a una vasta gamma di scenari stradali, rendendo la guida non solo più fluida, ma anche più sicura.

Volkswagen ha annunciato che entro la fine del 2025 sarà presentato in Cina un modello del brand Volkswagen dotato di questa innovativa tecnologia. Ma la vera svolta arriverà nel 2026, quando il sistema verrà integrato anche nei veicoli basati sulla piattaforma CMP (Compact Main Platform), sviluppata appositamente per il mercato cinese. Questo permetterà di portare l’automazione avanzata anche nei modelli compatti, accessibili a un pubblico più ampio e particolarmente attento al rapporto qualità-prezzo.

Con questa mossa strategica, Volkswagen non solo consolida la sua presenza in Cina, ma dimostra anche di saper adattare le proprie tecnologie alle esigenze locali, rafforzando la sua posizione come leader nell’innovazione della mobilità intelligente.

L’investimento in tecnologie autoctone, lo sviluppo su misura e l’integrazione dell’intelligenza artificiale rappresentano un passo decisivo verso una nuova era dell’automotive in Cina, dove le auto del futuro non solo si guidano da sole, ma imparano ogni giorno dai loro utenti e dall’ambiente che le circonda.