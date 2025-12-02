Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Il modello di serie Opel completamente elettrico più veloce: il nuovo Opel Mokka GSE

Published

Opel alza l’asticella della mobilità elettrica con il debutto del nuovo Mokka GSE, il modello di serie completamente elettrico più veloce mai prodotto dal marchio tedesco. Dotato di una potenza di 207 kW (281 CV) e una coppia di 345 Nm, il Mokka GSE accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 200 km/h. Basato sul prototipo Opel Mokka GSE Rally, il nuovo SUV compatto porta su strada l’adrenalina e la precisione delle competizioni elettriche.

Il motore elettrico sincrono è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 54 kWh, per un’autonomia a zero emissioni locali fino a 336 km (WLTP).

Il Mokka GSE non si limita alle prestazioni: anche il design è stato concepito per comunicare sportività e carattere. La carrozzeria si distingue per gli inserti GSE ispirati ai rally, cerchi in lega da 20 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport EV 225/40 R20, e pinze dei freni gialle a quattro pistoncini. Le proporzioni compatte — 4.150 mm di lunghezza e meno di 1,6 tonnellate di peso — contribuiscono all’agilità e alle prestazioni complessive.

All’interno, il Mokka GSE accoglie conducente e passeggero con un ambiente fortemente orientato alla guida. I sedili sportivi in Alcantara GSE Performance offrono supporto e comfort grazie a poggiatesta integrati e cuciture gialle a contrasto. Il volante, appiattito nella parte superiore e inferiore, e i pedali sportivi in alluminio completano un abitacolo pensato per chi ama la precisione e la reattività. Il conducente dispone di un display digitale da 10 pollici completamente personalizzabile e di un touchscreen centrale a colori che include funzioni GSE dedicate, come la visualizzazione della forza G, i tempi di accelerazione e i dati di gestione della batteria.

Anche la dinamica di guida è stata progettata per riflettere lo spirito dei rally. Il nuovo SUV vanta un differenziale a slittamento limitato Torsen, sospensioni speciali e nuovi ammortizzatori idraulici sviluppati specificamente per il modello. Il sistema di sterzo e l’impianto frenante sono stati ottimizzati sfruttando l’esperienza maturata da Opel nelle competizioni elettriche.

Il Mokka GSE offre inoltre tre modalità di guida: “Sport”, per la massima potenza e reattività fino a 200 km/h; “Normal”, per un equilibrio ideale tra prestazioni ed efficienza con velocità massima di 180 km/h; e “Eco”, pensata per massimizzare l’autonomia e la fluidità di marcia fino a 150 km/h.

Sul fronte tecnologico e della sicurezza, il modello include di serie il sistema di illuminazione Intelli-Lux Matrix LED, il controllo automatico della velocità, l’assistenza attiva al mantenimento di corsia e una telecamera posteriore a 180 gradi. Comfort e praticità quotidiana vengono completati dal volante e dai sedili riscaldati, oltre alla ricarica wireless per smartphone compatibili.

Il nuovo Opel Mokka GSE farà la sua anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera e può già essere ordinato in Italia a partire da 47.300 euro (chiavi in mano, IPT esclusa). Con le sue prestazioni elevate, l’attenzione al dettaglio e il design che unisce eleganza e potenza, il GSE conferma la direzione sportiva e innovativa del marchio nel segmento delle auto elettriche compatte.

Il risultato è un SUV che combina emozioni da rally e tecnologia di ultima generazione, incarnando la nuova filosofia Opel: energia elettrica, precisione tedesca e passione per la guida.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada
FUCK FROM NAPOLI

Moda

Saints Studio e Angelo Accardi lanciano “Fuck From Napoli”

Giochi

Nintendo porta la nuova Switch 2 e i suoi titoli di punta al festival EVO di Macerata

Spettacolo

LAKE SOUND PARK 2026: dopo Claudio Baglioni e Mannarino arriva FIORELLA MANNOIA

Spettacolo

FABRI FIBRA: da venerdì in radio “VIVO”

Giochi

Farming Simulator 25 introduce i giganti John Deere e Case IH nel nuovo aggiornamento gratuito

Spettacolo

Vasco Rossi celebra i 40 anni di “Cosa succede in città” con una nuova Rplay Edition

Motori

TORRES EVT: arriva in Italia il primo pick-up 100% elettrico del brand coreano KGM

Spettacolo

Marco Vergani, l’attore psicanalista che unisce arte e mente

Spettacolo

“Casa Perfetta”: Gianluca Torre torna con la seconda stagione del suo vodcast tra celebrità e rivelazioni domestiche

Giochi

PlayStationAdvent: la magia del Natale arriva ogni giorno su Instagram

Motori

Triumph Viper 400 all’asta per Save the Children

Motori

Renault celebra le 100.000 Renault 5 E-Tech Electric prodotte a Douai

Motori

Kia svela il teaser della nuova Seltos: design audace e debutto globale il 10 dicembre

Spettacolo

Pippo Pollina torna con “Fra guerra e pace”: un manifesto di poesia e impegno civile

Motori

Škoda: Elroq raggiunge quota 100.000 unità prodotte

Motori

Hyundai Motor Group guida il futuro dell’idrogeno al Global CEO Summit di Seoul

Motori

Honda CB125R 2026: la naked compatta si rinnova con stile e tecnologia

Motori

Il modello di serie Opel completamente elettrico più veloce: il nuovo Opel Mokka GSE

Sport

ACI lancia “X-Mas Gift”: sotto l’albero i biglietti per il GP di Monza 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

A bordo della Mazda CX-80, la prima sensazione è quella di trovarsi in una sorta salotto, più che su un grande sette posti tradizionale....

12 ore ago

Motori

TORRES EVT: arriva in Italia il primo pick-up 100% elettrico del brand coreano KGM

Il mercato italiano dei veicoli commerciali elettrici si arricchisce di una nuova proposta: KGM TORRES EVT, il primo pick-up completamente elettrico del marchio coreano....

15 ore ago

Motori

Triumph Viper 400 all’asta per Save the Children

Triumph Motorcycles Italia comunica che a partire dal 2 dicembre verra’ lanciata online l’asta dedicata alla showbike TRIUMPH VIPER 400, spettacolare “one/off” da collezione svelata ufficialmente...

18 ore ago

Motori

Renault celebra le 100.000 Renault 5 E-Tech Electric prodotte a Douai

La Manufacture Ampere ElectriCity di Douai raggiunge un traguardo destinato a restare nella storia industriale francese: in soli quindici mesi sono state prodotte 100.000...

18 ore ago