Il modello di serie Opel completamente elettrico più veloce: il nuovo Opel Mokka GSE

Opel alza l’asticella della mobilità elettrica con il debutto del nuovo Mokka GSE, il modello di serie completamente elettrico più veloce mai prodotto dal marchio tedesco. Dotato di una potenza di 207 kW (281 CV) e una coppia di 345 Nm, il Mokka GSE accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 200 km/h. Basato sul prototipo Opel Mokka GSE Rally, il nuovo SUV compatto porta su strada l’adrenalina e la precisione delle competizioni elettriche.

Il motore elettrico sincrono è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 54 kWh, per un’autonomia a zero emissioni locali fino a 336 km (WLTP).

Il Mokka GSE non si limita alle prestazioni: anche il design è stato concepito per comunicare sportività e carattere. La carrozzeria si distingue per gli inserti GSE ispirati ai rally, cerchi in lega da 20 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport EV 225/40 R20, e pinze dei freni gialle a quattro pistoncini. Le proporzioni compatte — 4.150 mm di lunghezza e meno di 1,6 tonnellate di peso — contribuiscono all’agilità e alle prestazioni complessive.

All’interno, il Mokka GSE accoglie conducente e passeggero con un ambiente fortemente orientato alla guida. I sedili sportivi in Alcantara GSE Performance offrono supporto e comfort grazie a poggiatesta integrati e cuciture gialle a contrasto. Il volante, appiattito nella parte superiore e inferiore, e i pedali sportivi in alluminio completano un abitacolo pensato per chi ama la precisione e la reattività. Il conducente dispone di un display digitale da 10 pollici completamente personalizzabile e di un touchscreen centrale a colori che include funzioni GSE dedicate, come la visualizzazione della forza G, i tempi di accelerazione e i dati di gestione della batteria.

Anche la dinamica di guida è stata progettata per riflettere lo spirito dei rally. Il nuovo SUV vanta un differenziale a slittamento limitato Torsen, sospensioni speciali e nuovi ammortizzatori idraulici sviluppati specificamente per il modello. Il sistema di sterzo e l’impianto frenante sono stati ottimizzati sfruttando l’esperienza maturata da Opel nelle competizioni elettriche.

Il Mokka GSE offre inoltre tre modalità di guida: “Sport”, per la massima potenza e reattività fino a 200 km/h; “Normal”, per un equilibrio ideale tra prestazioni ed efficienza con velocità massima di 180 km/h; e “Eco”, pensata per massimizzare l’autonomia e la fluidità di marcia fino a 150 km/h.

Sul fronte tecnologico e della sicurezza, il modello include di serie il sistema di illuminazione Intelli-Lux Matrix LED, il controllo automatico della velocità, l’assistenza attiva al mantenimento di corsia e una telecamera posteriore a 180 gradi. Comfort e praticità quotidiana vengono completati dal volante e dai sedili riscaldati, oltre alla ricarica wireless per smartphone compatibili.

Il nuovo Opel Mokka GSE farà la sua anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera e può già essere ordinato in Italia a partire da 47.300 euro (chiavi in mano, IPT esclusa). Con le sue prestazioni elevate, l’attenzione al dettaglio e il design che unisce eleganza e potenza, il GSE conferma la direzione sportiva e innovativa del marchio nel segmento delle auto elettriche compatte.

Il risultato è un SUV che combina emozioni da rally e tecnologia di ultima generazione, incarnando la nuova filosofia Opel: energia elettrica, precisione tedesca e passione per la guida.