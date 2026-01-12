Connect with us

Il nuovo Toyota Hilux debutta al Salone di Bruxelles 2026: tradizione e innovazione a zero emissioni

Published

Il leggendario pick-up Toyota si prepara a una nuova era. Il nuovo Hilux farà il suo debutto europeo al Salone dell’Automobile di Bruxelles 2026, in programma dal 9 al 18 gennaio all’Expo di Bruxelles, segnando l’arrivo della nona generazione del modello. Per la prima volta nella sua lunga storia, il veicolo introdurrà una versione completamente elettrica a batteria, affiancata da motorizzazioni ibridizzate che confermano l’approccio multi-tecnologico di Toyota.

Con oltre mezzo secolo di vita e 27 milioni di unità vendute nel mondo, l’Hilux è da sempre sinonimo di Qualità, Affidabilità e Durata. Caratteristiche che, secondo la casa giapponese, restano centrali anche in questa nuova evoluzione. Il costruttore ribadisce infatti un impegno costante verso le diverse esigenze dei clienti, offrendo una gamma completa di motorizzazioni per usi professionali e privati, senza rinunciare alle doti fuoristradistiche che hanno reso celebre il pick-up.

Il nuovo Hilux ibrido 48V sarà il modello di punta per il mercato europeo. Sotto il cofano, un motore diesel da 2,8 litri è affiancato da un sistema mild hybrid con batteria agli ioni di litio da 48V, in grado di rendere la marcia più fluida e silenziosa. Toyota evidenzia un miglioramento dell’efficienza nei consumi e una riduzione delle emissioni di CO₂ rispetto alla precedente versione diesel. Nonostante l’elettrificazione, il veicolo mantiene una capacità di carico di una tonnellata e una di traino di 3,5 tonnellate. La robustezza resta intatta grazie al classico telaio body-on-frame e a soluzioni pensate per l’off-road, come il Multi-Terrain Select e i sistemi di monitoraggio panoramico e del terreno.

Il debutto del primo Hilux elettrico a batteria (BEV) segna invece una svolta radicale per il marchio. Toyota promette la stessa solidità e le stesse prestazioni in fuoristrada del modello tradizionale, ma con un comportamento silenzioso e a zero emissioni. Il nuovo Hilux elettrico è dotato di una batteria da 59,2 kWh e di assali elettrici anteriori e posteriori per una trazione integrale permanente. La coppia è di 205 Nm all’anteriore e 268 Nm al posteriore, garantendo potenza e controllo su ogni terreno.

Secondo i dati preliminari di omologazione WLTP, l’autonomia dichiarata raggiunge fino a 257 km nel ciclo combinato e 380 km in quello urbano. Il pick-up mantiene un’altezza da terra di 212 mm e una profondità di guado di 700 mm, identica alle versioni con motore termico e ibrido. Il carico utile massimo è di 715 kg, mentre la capacità di traino arriva a 1,6 tonnellate.

Sotto la carrozzeria, il veicolo adotta la piattaforma TNGA con struttura body-on-frame, soluzione che assicura la tipica robustezza del modello, ora unita a un comportamento dinamico più fluido grazie al servosterzo elettrico e al cambio shift by wire. La distribuzione dei pesi e l’ingegneria delle sospensioni sono state calibrate per offrire sicurezza e comfort anche nelle condizioni più impegnative.

Il design “Robusto e Agile” interpreta in chiave moderna la personalità del pick-up. Le linee esprimono forza e potenza, mantenendo un carattere deciso, pronto ad affrontare sia la città che i percorsi off-road. Tutte le versioni saranno disponibili con cabina doppia, per combinare spazio, funzionalità e comfort dell’abitacolo. A completare il pacchetto, il sistema di sicurezza e assistenza alla guida Toyota T-Mate, progettato per garantire la massima tranquillità a chi guida.

Il nuovo Hilux arriverà in Italia a metà 2026, con ulteriori dettagli su prestazioni, specifiche tecniche e prezzi che saranno comunicati più avanti. Con la nuova gamma, Toyota rinnova così la tradizione del suo pick-up più iconico, unendo l’eredità di oltre 55 anni di successi a una visione proiettata verso un futuro sempre più sostenibile.

In this article:, ,
