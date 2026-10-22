Il Re dei Re: l'animazione su Gesù ispirata da Dickens arriva nei cinema

Arriva nei cinema italiani dal 3 dicembre Il Re dei Re. La più grande storia mai raccontata, il film d'animazione che ha conquistato gli Stati Uniti con oltre 80 milioni di dollari al botteghino ed ora si prepara a emozionare il pubblico natalizio.

Firmato dal regista coreano Seong-ho Jang e scritto insieme a Rob Edwards, il film propone la vita di Gesù vista tramite gli occhi di un bambino, raccontata da Charles Dickens. L'ispirazione nasce da The Life of Our Lord, il testo che Dickens aveva scritto per i figli e che lesse loro come tradizione di Natale, pubblicato soltanto nel 1934.

La storia prende vita quando Dickens, mentre sta preparando la rappresentazione del Canto di Natale, incontra un bambino di nome Walter e capisce che ha bisogno di ascoltare una nuova storia. C'era una volta lo scrittore Charles Dickens alle prese con un bambino di nome Walter. A quel tempo, Dickens stava portando in scena il suo Canto di Natale ma quella sera capì che al piccolo Walter serviva una nuova, antichissima storia. Non poteva immaginare che, da allora, nulla sarebbe mai più stato uguale a prima…

Quella che sembra una favola della buonanotte diventa presto un viaggio visionario: il piccolo Walter, accompagnato dalla gatta Willa, si ritrova al fianco di Gesù, tra miracoli, prove e avventure capaci di cambiare il cuore e lo sguardo del protagonista e degli spettatori. L'opera si distingue per la sua qualità tecnica e narrativa, proponendo una rilettura di una delle storie più emblematiche della spiritualità cristiana attraverso animazione di grande impatto.

Il cast vocale internazionale è di alto profilo, con interpreti del calibro di Oscar Isaac, Kenneth Branagh, Uma Thurman, Pierce Brosnan, Mark Hamill, Forest Whitaker e Ben Kingsley. Nella versione italiana si distinguono Maurizio Merluzzo (nel ruolo di Gesù) e Francesco Pezzulli (Charles Dickens), accompagnati da numerosi altri doppiatori noti al pubblico.

La distribuzione fa parte del progetto de "I Misteri della Fede di Nexo Studios", una stagione che esplora la spiritualità e il senso profondo dell'esistenza attraverso il linguaggio del cinema. Il percorso include anche matinée scolastiche dedicate, con materiali didattici appositi a disposizione degli insegnanti che potranno prenotare proiezioni riservate.

Per accompagnare gli spettatori oltre il grande schermo, il progetto digitale I Misteri della Fede offre sito web, canali social e newsletter per coinvolgere la comunità su temi e riflessioni legate alla fede, alla ricerca interiore e all'esplorazione del divino.

Le prevendite italiane apriranno il 12 novembre e la lista delle sale sarà resa disponibile online. Un appuntamento che promette di arricchire il Natale di grandi e piccoli, tra avventura, meraviglia e riscoperta dei valori senza tempo.