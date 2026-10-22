Cor Veleno, domani torna Rock 'N' Roll in Cassaforte Edition con brani inediti

Domani, 23 ottobre, segna il ritorno dei Cor Veleno con l'uscita di Rock 'N' Roll - Cassaforte Edition, una nuova versione del disco che ha contribuito a plasmare la storia dell'hip hop italiano. Questa edizione, pubblicata da Sony Music Italy, sarà disponibile per il pre-order in tre formati esclusivi, tra cui un doppio vinile arancione autografato e versioni impreziosite da T-shirt in collaborazione con Discoteca Laziale.



Il progetto, rinnovato grazie all'acquisizione dell'intero catalogo da parte di Sony Music Italy, inaugura un ciclo di ristampe dedicate alla valorizzazione di un patrimonio musicale fondamentale per la scena rap nazionale.



L'album propone una tracklist che unisce classici e nuovi brani, e include le collaborazioni di artisti di spicco come Tigre Tigre feat. Gemitaiz, Trastevere feat. Masito e Nelle mani feat. Claver Gold. In totale, la raccolta si presenta su doppio vinile con versioni rimasterizzate e valorizza ulteriormente il lascito creativo dei Cor Veleno.



Il gruppo romano, tra i più rappresentativi e longevi del panorama italiano, ha costruito negli anni un'identità inconfondibile grazie all'alchimia tra le produzioni di Squarta, la scrittura di Grandi Numeri e una continua apertura alla sperimentazione musicale. Radicati nella scena dagli anni Novanta, i Cor Veleno continuano a essere un punto di riferimento per la cultura underground, conservando indipendenza creativa e una profonda connessione con la città di Roma.



Da sempre capaci di coniugare scrittura, attitudine e ricerca sonora, i Cor Veleno hanno costruito nel tempo un linguaggio personale e riconoscibile, lasciando un segno importante nella cultura musicale italiana. Rock 'N' Roll - Cassaforte Edition rappresenta un'occasione per riscoprire la forza e l'attualità della loro musica, ripercorrendo un percorso artistico che continua a parlare a generazioni diverse.



La tracklist presenta molte delle tracce più iconiche della formazione, tra cui Mettici il veleno, Non tutto scivola tranquillo, Il mio show, Rock'N'Roll e collaborazioni con nomi come Funky cabaret, Tony Fine e Piotta. Il progetto conferma la vocazione del gruppo a dialogare con più generazioni e mondi musicali diversi.



Negli ultimi anni i Cor Veleno hanno continuato il loro percorso artistico con lavori innovativi, come Meme K Ultra in collaborazione con Tre Allegri Ragazzi Morti e FUOCO SACRO. Ancora oggi, rimangono uno degli esempi più vivaci di band capace di evolversi e sperimentare, senza perdere la propria cifra stilistica e la libertà nell'approccio creativo.