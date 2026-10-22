MV KILLA trasforma la città nel suo nuovo album La città che non dorme

Ogni città è un teatro a cielo aperto e ogni persona può scegliere chi essere: questa la visione che anima La città che non dorme, il nuovo album di MV KILLA disponibile da venerdì 13 novembre per Warner Records / Warner Music Italy. Il progetto esplora le maschere, le contraddizioni e le scelte che definiscono ciascuno di noi, trasformando la città in un luogo dove si recita, si sperimenta e si cerca la propria identità.

In questo viaggio musicale, la notte diventa palcoscenico di incontri, scontri e cambiamenti, dove le certezze lasciano spazio ai dubbi e le persone si trasformano nei protagonisti di tante storie, alle prese con la necessità di scegliere quale personaggio interpretare e quale strada percorrere. Perché ogni scelta implica una rinuncia, ogni maschera nasconde una verità e non sempre il personaggio che interpretiamo coincide con la persona che siamo.

La città raccontata da MV KILLA supera i confini geografici e si fa metafora universale, in cui si riflettono ambizione, desiderio di affermazione, fragilità e tutte le contraddizioni dell'animo umano. Non è solo uno spazio fisico: è una società in movimento dove ciascuno è chiamato a misurarsi con la propria identità, in uno scambio continuo tra ciò che si mostra e ciò che si nasconde.

Dal punto di vista musicale, MV KILLA conferma la sua cifra stilistica fatta di flow incisivo, incastri precisi e una scrittura riconoscibile e sfrontata. In La città che non dorme, il suo rap si apre a influenze internazionali, mescolando tecnica, ricerca sonora e racconto in un intreccio indissolubile. La parola diventa così uno strumento per osservare la realtà, raccontarne le contraddizioni e dare voce ai diversi personaggi che la abitano.

Artista di riferimento nella scena urban italiana e membro fondatore del collettivo SLF, MV KILLA ha consolidato il proprio percorso distinguendosi per attitudine, collaborazioni illustri (tra cui Guè, Geolier e MadMan), e una visione artistica capace di unire radici e sonorità internazionali. La città che non dorme rappresenta una nuova tappa in questa evoluzione, offrendo agli ascoltatori uno sguardo autentico e personale su una società in perenne trasformazione.