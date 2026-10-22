MV KILLA trasforma la città nel suo nuovo album La città che non dorme
Spettacolo

MV KILLA trasforma la città nel suo nuovo album La città che non dorme

MV KILLA lancia La città che non dorme: un viaggio musicale tra maschere, scelte e contraddizioni nell'universo urbano italiano, fuori il 13 novembre.

di Vincenzo Forgione
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Ogni città è un teatro a cielo aperto e ogni persona può scegliere chi essere: questa la visione che anima La città che non dorme, il nuovo album di MV KILLA disponibile da venerdì 13 novembre per Warner Records / Warner Music Italy. Il progetto esplora le maschere, le contraddizioni e le scelte che definiscono ciascuno di noi, trasformando la città in un luogo dove si recita, si sperimenta e si cerca la propria identità.

In questo viaggio musicale, la notte diventa palcoscenico di incontri, scontri e cambiamenti, dove le certezze lasciano spazio ai dubbi e le persone si trasformano nei protagonisti di tante storie, alle prese con la necessità di scegliere quale personaggio interpretare e quale strada percorrere. Perché ogni scelta implica una rinuncia, ogni maschera nasconde una verità e non sempre il personaggio che interpretiamo coincide con la persona che siamo.

La città raccontata da MV KILLA supera i confini geografici e si fa metafora universale, in cui si riflettono ambizione, desiderio di affermazione, fragilità e tutte le contraddizioni dell'animo umano. Non è solo uno spazio fisico: è una società in movimento dove ciascuno è chiamato a misurarsi con la propria identità, in uno scambio continuo tra ciò che si mostra e ciò che si nasconde.

Dal punto di vista musicale, MV KILLA conferma la sua cifra stilistica fatta di flow incisivo, incastri precisi e una scrittura riconoscibile e sfrontata. In La città che non dorme, il suo rap si apre a influenze internazionali, mescolando tecnica, ricerca sonora e racconto in un intreccio indissolubile. La parola diventa così uno strumento per osservare la realtà, raccontarne le contraddizioni e dare voce ai diversi personaggi che la abitano.

Artista di riferimento nella scena urban italiana e membro fondatore del collettivo SLF, MV KILLA ha consolidato il proprio percorso distinguendosi per attitudine, collaborazioni illustri (tra cui Guè, Geolier e MadMan), e una visione artistica capace di unire radici e sonorità internazionali. La città che non dorme rappresenta una nuova tappa in questa evoluzione, offrendo agli ascoltatori uno sguardo autentico e personale su una società in perenne trasformazione.

MV KILLA trasforma la città nel suo nuovo album La città che non dorme

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