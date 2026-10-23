Michael Kiwanuka torna con FUDGE, un album intimo e potente

Michael Kiwanuka pubblica oggi il suo quinto album in studio, FUDGE, un disco che segna un ritorno atteso e carico di significato per l'artista britannico, prodotto per la prima volta personalmente. Il nuovo lavoro esce per Polydor Records dopo quasi un anno di attesa, causata dai problemi di salute che hanno costretto il musicista a fermarsi, e raccoglie entusiasmo e parole di profonda ammirazione da parte della stampa internazionale.

Le principali testate musicali celebrano il progetto: "Assaporatelo, lasciate che vi riscaldi l'anima e ricordatevi di quanto siamo fortunati ad avere un artista come Kiwanuka" scrive NME, mentre Mojo lo definisce "Un ascolto crudo ed emozionante" e The Guardian sottolinea come sia "Ricco e vivo di melodia". Rolling Stone UK parla di "un ricordo agrodolce ma bellissimo della sua genialità compositiva" e The Independent lo considera "Un ritorno agrodolce per uno dei nostri migliori artisti... che premia sia lui che l'ascoltatore in questo meraviglioso disco".

FUDGE è stato registrato tra Southampton e Frome e rappresenta un momento cruciale nella carriera di Kiwanuka, che ha deciso di produrre autonomamente l'album, allontanandosi dai collaboratori storici Danger Mouse e Inflo. Le prime sessioni sono state affidate al produttore Dom Monks, noto per il suo lavoro con Laura Marling e Big Thief, e gli arrangiamenti d'archi sono stati curati dalla storica collaboratrice Rosie Danvers.

La genesi di questo disco coincide con una fase di particolare creatività per l'artista, che aveva già dato vita al quarto album, Small Changes, nel 2024. FUDGE, tuttavia, si distingue per il suo approccio più artigianale e casalingo, privo delle sofisticazioni di un grande studio. Ne risulta un ascolto suggestivo, intimo, che sembra restituire l'anima dell'autore nella sua forma più autentica.

Il rilascio del disco è reso ancora più significativo dalla sospensione indefinita di tutti gli impegni dal vivo di Michael Kiwanuka, segno che la sua priorità resta la salute. FUDGE si presenta come un'opera intensa, introspettiva e ricca di dettagli, un ritorno che potrebbe essere il migliore di Kiwanuka fino ad ora.