Il ritorno della leggenda: ecco il Ram 1500 MY2026 con il motore HEMI V-8 eTorque da 5,7 litri

Il celebre motore V-8 HEMI da 5,7 litri sta per fare il suo trionfante ritorno, poiché RAM ha annunciato il debutto del Ram 1500 MY2026 dotato di questa icona della potenza. Destinato a essere disponibile per gli ordini in Europa a partire da luglio, il nuovo Ram 1500 con HEMI V-8 promette di conquistare i cuori degli appassionati di pick-up con la sua combinazione di forza, efficienza ed emozione. Le prime unità equipaggiate con il propulsore V-8 arriveranno nelle concessionarie il prossimo inverno.

Il motore HEMI V-8, simbolo di prestazioni e potenza nell’immaginario collettivo, torna per soddisfare la richiesta dei consumatori di prestazioni ineguagliabili. Con una potenza di 395 cavalli e una coppia di 556 Nm, il motore è arricchito dalla tecnologia ibrida eTorque, che ottimizza l’efficienza e la dinamicità del veicolo. Questo sistema ibrido esclusivo è progettato per migliorare la reattività e ridurre i consumi, grazie a un generatore elettrico con motore a cinghia e a un pacco batterie da 48 volt.

Il CEO del marchio Ram, Tim Kuniskis, esprime chiaramente l’importanza del ritorno del leggendario motore: “Ram continuerà a offrire il più potente ed efficiente Hurricane Straight Six Turbo, ma abbiamo sentito forte e chiaro dai consumatori: non c’è sostituto per l’iconico HEMI V-8. Alla fine di ogni mese, contiamo le vendite ai clienti, non agli statistici o agli ideologi. Al diavolo i dati: alziamo la nostra bandiera e lasciamo che l’HEMI possa nuovamente rombare.” Questo ritorno è segnato anche da un tocco di design unico: un “Symbol of Protest Badge” sulla carrozzeria del veicolo, che simboleggia la potenza e la determinazione di RAM.

Oltre al ritorno dell’HEMI, RAM continua a puntare sull’innovazione con la gamma di motori Hurricane, che offre prestazioni eccezionali con minori emissioni di CO₂ e maggiore efficienza. Il motore Hurricane 3.0L biturbo I-6, capace di erogare fino a 540 CV e 706 Nm di coppia, rappresenta il motore più potente e silenzioso mai offerto su un Ram 1500.

RAM si distingue anche per le avanzate tecnologie e caratteristiche esclusive presenti sui suoi veicoli. Con oltre 50 pollici di schermi digitali combinati e innovazioni come il sistema di gestione del carico RamBox, il marchio offre ai propri clienti un’esperienza senza precedenti. Il lusso non è da meno, con allestimenti come il Ram 1500 Tungsten, che garantiscono comfort e opulenza ai massimi livelli.

La capacità di traino fino a 5200 kg e una capacità di carico utile di 793 kg sottolineano ulteriormente la versatilità e la potenza del nuovo Ram 1500 MY2026. Queste caratteristiche lo rendono adatto a un’ampia gamma di applicazioni, dalle attività lavorative più impegnative ai viaggi di puro piacere.

RAM, parte del portafoglio di marchi offerti da Stellantis, continua a fissare nuovi standard nel settore dei pick-up, combinando prestazioni leggendarie con un impegno costante verso l’innovazione e la sostenibilità. Con il ritorno del motore HEMI V-8, il Ram 1500 MY2026 si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia dei pick-up, celebrando le sue radici mentre guarda al futuro delle prestazioni automobilistiche.