Il ritorno di un’Icona: Land Rover Classic Presenta la Classic Defender V8 Soft Top

Land Rover Classic ha annunciato il ritorno di un’icona leggendaria con il lancio della Classic Defender V8 Works Bespoke Soft Top, definita come la Land Rover Defender classica più desiderabile di sempre. Questo modello rende omaggio alle precedenti generazioni di Defender Soft Top, inclusa la ricercata NAS 90 degli anni ’90.

La Classic Defender V8 Soft Top si unisce alla gamma Land Rover Classic, offrendo agli appassionati la possibilità di possedere un esemplare personalizzato di questo modello leggendario direttamente dalla casa ufficiale delle Defender. La vettura combina l’emozione della guida open-top con le tradizionali capacità off-road che hanno reso celebre la Defender.

Realizzata a mano con la massima cura dagli esperti ingegneri di Land Rover Classic, ogni veicolo è costruito su ordinazione e si basa su una Defender originale prodotta a Solihull. Il programma completo di ricostruzione e aggiornamento include un potente motore 5 litri V8 a benzina da 405 CV, cambio automatico a otto rapporti, sospensioni riviste, freni potenziati e interni lussuosi.

Disponibile esclusivamente sul telaio a passo corto da “90”, la Soft Top è la prima Defender Soft Top dal 2016 e segue l’introduzione del nuovo servizio Works Bespoke nel 2024. Questo modello offre ai clienti un modo completamente nuovo di esprimere la loro visione di una leggendaria Classic Defender.

Ogni Classic Defender V8 Soft Top è il risultato di centinaia di ore di lavoro scrupoloso da parte dei tecnici esperti di Land Rover Classic. Ogni esemplare inizia con un veicolo donatore di provenienza speciale, originariamente prodotto tra il 2012 e il 2016, che viene completamente migliorato e riprogettato per creare un veicolo unico, prodotto secondo gli standard OEM, con un’attenzione particolare a longevità, lusso e capacità.

La capote in tela su misura assicura una vestibilità perfetta ed è disponibile in quattro colori: Nero di serie, Sabbia, Dark Khaki e Navy. Il design unico della capote si ispira a quella montata sull’ultima Defender uscita dalla linea di produzione nel 2016 e presenta fissaggi e cinghie autentici. Le sezioni laterali e posteriori possono essere slacciate e arrotolate per la guida all’aria aperta, offrendo al contempo un certo grado di protezione dalle intemperie. Land Rover Classic ha anche aggiunto punti di ancoraggio aggiuntivi per garantire che la tela rimanga saldamente fissata anche alle alte velocità. Il telaio della copertura è stato appositamente progettato per questo nuovo modello, con rinforzi ispirati all’ambito NAS (North American Specification) 90 originale. È disponibile anche un “Bikini Hood” più piccolo, che protegge gli occupanti dei sedili anteriori, nella stessa gamma di colori.

I clienti possono personalizzare la loro Classic Defender V8 Soft Top scegliendo tra 49 finiture di vernice o usufruendo del servizio di abbinamento colori su misura Works per creare schemi di verniciatura davvero individuali. Inoltre, è possibile personalizzare una vasta gamma di dettagli esterni e interni, come la griglia, le maniglie delle porte e il lettering del cofano, e scegliere tra cerchi Wolf da 16″ o cerchi in lega Sawtooth da 18″.

Per quanto riguarda gli interni, sono disponibili cinque opzioni di pelle monocolore e otto bicolore, in colori come Caraway, Liberty Blue e Garnet, oltre a numerose altre finiture su misura. Tra le opzioni e gli accessori più particolari, si segnalano una cantinetta per vino a bordo e una rastrelliera per tavole da surf personalizzata, che dimostrano la capacità di Land Rover Classic di creare esemplari unici adatti a qualsiasi stile di vita.

Tutti i veicoli Classic Defender V8 Soft Top sono equipaggiati con un motore Land Rover 5 litri V8 a benzina da 405 CV con 515 Nm di coppia, abbinato a una trasmissione automatica ZF a otto rapporti. Questo propulsore garantisce prestazioni elevate e risposte precise. La potenza del V8 è supportata da sospensioni e freni potenziati, con un set-up delle sospensioni specificamente adattato alle caratteristiche uniche del 90 Soft Top. La nuova taratura delle molle elicoidali, le barre antirollio Eibach e gli ammortizzatori Bilstein sono stati sottoposti a rigorosi test e sviluppo per garantire che soddisfino gli standard OEM. I freni sono stati aggiornati con un’unità Alcon a quattro pistoni con dischi anteriori da 335 mm di diametro e posteriori da 300 mm, per una potenza di arresto superiore.