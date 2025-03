Il SUV B10 di Leapmotor riceve oltre 31.000 ordini in 48 ore in Cina

Il SUV elettrico B10 di Leapmotor ha riscosso un successo straordinario in Cina, raccogliendo oltre 15.000 ordini nella prima ora e ben 31.688 ordini nelle prime 48 ore dall’inizio della prevendita, avvenuta il 10 marzo. Questo entusiasmante debutto conferma l’interesse crescente per le tecnologie avanzate e i veicoli elettrici intelligenti nel mercato automobilistico cinese.

Un dato significativo è che il 73% degli ordini riguarda le versioni equipaggiate con la tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging) sviluppata da Hesai. Questo innovativo sistema offre una visione 3D ad alta risoluzione, combinando telecamere e radar per migliorare la capacità del veicolo di percepire l’ambiente circostante, anche in condizioni di scarsa visibilità o in presenza di ostacoli imprevisti. L’integrazione della tecnologia LiDAR rafforza così la sicurezza attiva, rendendo il B10 un punto di riferimento nel settore della guida intelligente.

Il Leapmotor B10 è costruito sulla piattaforma LEAP3.5, un’architettura sviluppata internamente dall’azienda che garantisce un’integrazione ottimale tra hardware e software avanzati. Il SUV è disponibile in due versioni, entrambe dotate di tecnologia LiDAR, confermando l’attenzione del marchio per l’innovazione e la sicurezza.

Zhu Jiangming, fondatore e CEO di Leapmotor, ha dichiarato: “Il B10 incarna la nostra visione per un futuro elettrico, offrendo non solo prestazioni superiori e connettività intelligente, ma rendendo anche quel futuro accessibile ai consumatori di tutto il mondo.” Con questa ambizione, Leapmotor punta a consolidare la propria posizione nel mercato globale dei veicoli elettrici, offrendo modelli innovativi e tecnologicamente avanzati a prezzi competitivi.