Inaugurata la mostra “ACI e gli automobilisti: una storia lunga 120 anni”

A Roma, negli spazi espositivi dell’ACI – ACI Storico all’interno della Galleria Filippo Caracciolo, è stata inaugurata la mostra “L’ACI e gli Automobilisti: una Storia lunga 120 anni”, un percorso espositivo che rimarrà aperto al pubblico fino al 24 gennaio 2026 e che celebra l’evoluzione dell’automobile e il ruolo dell’Automobile Club d’Italia dalla sua fondazione, avvenuta nel 1905.

Nove veicoli ultracentenari – cinque automobili e quattro motociclette – testimoniano l’evoluzione della mobilità nel nostro Paese e il contributo dell’ACI alla crescita culturale, sociale e tecnologica dell’Italia motorizzata.

Durante l’inaugurazione, il Commissario Straordinario dell’ACI, Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette, ha sottolineato il significato storico e culturale dell’iniziativa: “Questa mostra celebra la longevità dell’ACI e la storia delle donne e degli uomini che hanno creduto nell’automobile come strumento di progresso. I veicoli esposti ci ricordano che l’Ente, fin dalla sua fondazione, ha accompagnato lo sviluppo della mobilità, sostenendo gli automobilisti e contribuendo alla crescita culturale e sociale del Paese.”

Anche il Subcommissario ACI e Presidente di ACI Storico, On. Giovanni Battista Tombolato, ha voluto evidenziare il valore simbolico della rassegna: “Raccontare 120 anni di storia significa raccontare l’identità dell’Italia motorizzata. Lo Spazio espositivo ACI – ACI Storico è nato proprio per diffondere la cultura del motorismo storico, rendendola accessibile a tutti: questa mostra, infatti, invita cittadini, appassionati e turisti di tutte le età a riscoprire le nostre radici.”

A chiudere gli interventi, le parole del Presidente eletto dell’ACI, Avv. Antonino Geronimo La Russa, che ha sottolineato la continuità dell’Ente nel tempo: “Attraverso questi veicoli ripercorriamo 120 anni di strada insieme agli automobilisti italiani. L’ACI è nato per dare risposte concrete a chi si muoveva sulle prime vetture, e continua a farlo in uno scenario profondamente cambiato. Valorizzare la Storia, tramite mostre come questa, significa comprendere da dove veniamo e costruire con consapevolezza il futuro dell’automobilista.”

Tra i veicoli in esposizione si segnalano la De Dion Bouton Type E 3.5 HP del 1898 dell’Automobile Club Torino, caratterizzata dalla disposizione “vis-à-vis” dei sedili, e alcune icone italiane messe a disposizione dal MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino: l’Isotta Fraschini BN 30/40 HP del 1910, la Fiat Tipo Zero A del 1913, la Fiat 501 S del 1924 e la OM 665 N5 del 1931, discendente diretta della celebre “Superba”, protagonista delle prime Mille Miglia e qui visibile nella rara versione stradale a cinque marce.

Non mancano le due ruote, simbolo di un’Italia in movimento sin dagli inizi del Novecento, provenienti dal Museo Frera di Tradate: HP 2½ Modello D Gran Lusso del 1914, ricordata come la moto dei Bersaglieri durante la Prima Guerra Mondiale, HP 4¾ del 1916, 2½ HP del 1923 e Super Sport K V2 350 cc del 1927.

La mostra, realizzata sotto l’egida di ACI Storico, rappresenta non solo una celebrazione della longevità dell’Ente ma anche un’occasione per il pubblico di ammirare da vicino pezzi rari che raccontano l’evoluzione del costume, della tecnica e della passione automobilistica italiana.

“L’ACI e gli Automobilisti: una Storia lunga 120 anni” è dunque un viaggio nel tempo dove il passato dell’automobilismo incontra le generazioni presenti, offrendo uno sguardo inedito su come l’auto e la moto abbiano contribuito a plasmare la società italiana degli ultimi 120 anni.