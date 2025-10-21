Indagine Netamo: gli italiani puntano sul riscaldamento smart per i consumi

Netatmo rivela, attraverso un sondaggio condotto in Italia, Francia e Germania, come stiano cambiando le abitudini europee in fatto di riscaldamento domestico. L’indagine mostra una tendenza chiara: sempre più italiani desiderano un sistema di riscaldamento intelligente e connesso, capace di ridurre i consumi energetici e migliorare il comfort quotidiano.

Con l’arrivo dell’autunno e l’accensione dei caloriferi, il tema del contenimento dei costi energetici torna al centro dell’attenzione. In un periodo in cui la consapevolezza sui consumi è più alta che mai, il riscaldamento domestico non è più solo una questione di benessere, ma diventa un indicatore di efficienza e responsabilità ambientale.

Secondo il sondaggio Netatmo, che ha coinvolto oltre 4.000 utenti tra Italia, Germania e Francia, il 67% degli intervistati considera la riduzione del consumo energetico la motivazione principale per acquistare un termostato smart. Anche il controllo a distanza della temperatura risulta un fattore determinante: il 56% dei francesi lo ritiene una funzionalità essenziale, seguiti dagli italiani (47%) e dai tedeschi (39%).

In Italia, il 38% degli utenti desidera un dispositivo che permetta di programmare il riscaldamento in base alla propria routine, un dato che evidenzia quanto la personalizzazione dei consumi stia diventando una priorità. La stessa esigenza si riscontra in Germania (29%) e soprattutto in Francia (61%). I francesi mostrano anche una particolare attenzione al controllo tramite smartphone (44%), mentre questa funzionalità interessa il 19% degli italiani e il 15% dei tedeschi.

Nonostante l’interesse crescente, persistono alcune barriere all’adozione di queste tecnologie. Il prezzo e la percezione di complessità nell’installazione rappresentano i principali ostacoli. Il 65% dei francesi, il 56% degli italiani e il 49% dei tedeschi segnalano questi aspetti come deterrenti. Dati che suggeriscono come, per essere davvero “intelligente”, un sistema debba essere anche semplice da utilizzare e installare.

Netatmo, leader europeo nel settore smart home, ha saputo rispondere a queste esigenze con soluzioni che combinano design, efficienza e facilità d’uso. Il Termostato Intelligente Netatmo, disegnato da Philippe Starck, unisce estetica e funzionalità: grazie a un’interfaccia intuitiva e a un sistema di configurazione automatica basato su cinque semplici domande, l’utente può ottenere un programma di riscaldamento personalizzato senza necessità di competenze tecniche.

Per le abitazioni con impianti centralizzati, Netatmo propone le Valvole Termostatiche Intelligenti, installabili su qualsiasi radiatore ad acqua calda. Queste consentono di regolare la temperatura stanza per stanza e, grazie al Sensore di Rilevamento di Finestra Aperta, interrompono automaticamente il riscaldamento quando una finestra resta aperta, per poi riattivarlo entro mezz’ora dalla chiusura.

Tutti i dispositivi Netatmo sono gestibili tramite l’app Home + Control del gruppo Legrand, disponibile per iOS e Android, che consente di controllare e coordinare termostati, valvole e altri dispositivi in un unico ecosistema digitale.