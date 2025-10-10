Connect with us

INEOS Grenadier al 4×4 Fest di Carrara per un’esperienza off road imperdibile

Published

Dal 10 al 12 ottobre 2025, l’iconico fuoristrada INEOS Grenadier sarà protagonista al 4×4 Fest di Carrara, grazie a Birindelli, concessionario ufficiale per la Toscana. L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di off-road e motori, che potranno scoprire da vicino la robustezza, l’affidabilità e le straordinarie capacità inarrestabili del veicolo firmato INEOS Automotive.

Allo stand Birindelli sarà esposta la versione Fieldmaster con livrea nera, pensata per un utilizzo più lifestyle senza rinunciare alle caratteristiche tecniche che hanno reso celebre questo fuoristrada. Dotata di differenziale bloccabile in tre punti e gancio traino, questa configurazione esprime tutta la personalità e l’eleganza di un veicolo nato per affrontare qualsiasi terreno.

Accanto alla versione esposta, i visitatori avranno la possibilità di provare su strada la versione Trialmaster, il modello più “duro e puro” della gamma. Il veicolo sarà disponibile per test drive esclusivi per tutto il weekend, accompagnati da piloti professionisti che guideranno i partecipanti alla scoperta delle eccezionali performance del Grenadier su un percorso offroad dedicato. Questa versione è equipaggiata con differenziali bloccabili in tre punti, pavimentazione lavabile interna, scaletta posteriore, pedane laterali, predisposizione per guadi fino a circa 130 cm e gancio traino, caratteristiche che ne fanno un fuoristrada senza compromessi.

Il momento clou della manifestazione sarà sabato, quando è previsto un tour esclusivo delle cave di Carrara a bordo del Grenadier. Un’esperienza mozzafiato che permetterà di vivere da protagonisti un paesaggio unico e suggestivo, esaltando le performance del veicolo in condizioni estreme.

«Siamo entusiasti di questa opportunità con Birindelli, che da alcuni mesi si è aggiunto alla squadra di ATflow come referente esclusivo per la Toscana per INEOS Grenadier, e dell’opportunità di portare questo poderoso veicolo al 4×4 Fest di Carrara» ha dichiarato Radek Jelinek, Amministratore Delegato di Atflow, società del Gruppo Autotorino e importatore e distributore esclusivo di INEOS Automotive per l’Italia. «È l’occasione perfetta per mostrare le straordinarie capacità di questo veicolo in un contesto unico ed esclusivo.»

